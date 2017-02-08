شاهد: بطولة العالم في جز الصوف تنطلق في نيوزيلندا

انطلقت في أقصى جنوب نيوزيلندا بطولة العالم لجز الخراف ومعالجة الصوف والتي تستمر أربعة أيام.

ويشارك في البطولة أكثر من 300 متنافس من 31 دولة، سيقومون بجز ما مجموعه أربعة آلاف وخمسمائة خروف خلال أيام البطولة.

وقالت وسائل إعلام إن المشاركين في البطولة سيواجهون صعوبة شديدة نظرا لكبر حجم الخراف في نيوزيلندا.

وتنقسم المسابقة إلى ست فئات من بينها جز الصوف بالطريقة التقليدية والسرعة وجودة الصوف بعد جزه ومعالجته وحالة الخروف الذي تم جزه. وسيتم احتساب نقاط لكل فئة على أن يكون الفريق الفائز هو صاحب النقاط الأكثر.

وستستضيف فرنسا البطولة المقبلة في عام 2019.