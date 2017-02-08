شاهد: انقطاع الكهرباء يعيد أهل غزة لاستخدام أفران الطين القديمة

عادت الأفران التقليدية التي تبنى من الطين للظهور مجددا في قطاع غزة مع استمرار أزمة انقطاع الكهرباء لفترات طويلة يوميا.

وقوبلت عودة تلك الأفران التي تعمل بالحطب بترحيب حار من أهل غزة، الذين يجدون فيها بعض التخفيف لمعاناتهم والتي تقلل اعتمادهم في تسوية الخبز والطعام على الكهرباء التي تقطع معظم اليوم.

ولا يحتاج الشخص لبناء فرن من الطين سوى لمزج كمية من الطين والرمل معا ثم لصانع ماهر ينفذ البناء المتقوس الذي تقوم عليه تقنية بناء تلك الأفران.

بعد ذلك يُترك الفرن ليجف تماما قبل أن يتسنى تشغيله في تسوية الخبز واستخدامات أخرى مثل طهي الطعام وما إلى ذلك.

وقالت امرأة من أهل غزة تعمل في صنع أفران الطين وتدعى لطيفة النجار "سبب السحب (الإقبال) عليهم ما هو من قلة الكهرباء بتكون قاطعة.. بتكون قاطعة الكهرباء. على إيش بدهم يخبزوا؟! فبيحتاجوا يخبزوا ع الفرن."

وعادة ما كانت تتوفر الكهرباء في مناطق غزة لنحو ثماني ساعات بالتناوب لكن منذ أواخر 2016 لا تتوفر سوى ثلاث أو أربع ساعات فقط في اليوم.

وتعتمد الفلسطينية سلمى النجار -وهي أم لتسعة أطفال- على فرن مبني من الطين ويعمل بالحطب في تحضير الخبز وإطعام أُسرتها.

وقالت سلمى النجار إنها اضطرت لهذا بسبب انقطاع الكهرباء لفترات طويلة.

وتعتمد غزة في توفير الكهرباء على دول مجاورة مثل مصر وإسرائيل نظرا لتقادم محطة الكهرباء الخاصة بالقطاع وعدم تطويرها منذ سنوات. ومن لا يملكون مولدات للكهرباء من سكان القطاع هم الأكثر تضررا.

وبناء فرن من الطين يعمل بالحطب يحتاج إلى عمل يوم واحد فقط لكن متخصصا في صناعة تلك الأفران يدعى محمد طنبور يبيع أفرانه بعد عشرة أيام من صناعتها للتأكد من إتقانها وتجملها. ويبيع طنبور الفرن بنحو 26 دولارا.

ومن ليس لديهم أفران من الطين يضطرون للجوء للمخابز الكبيرة في المنطقة لتسوي لهم خبزهم وتطهو لهم طعامهم أثناء انقطاع الكهرباء.

ولا تزال محطة الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة تعمل بنحو نصف طاقتها منذ تعرضها لأضرار جسيمة أثناء قصفها عام 2006. ويمكنها توليد مزيد من الكهرباء لكن ذلك يحتاج لمزيد من المخصصات المالية لتوفير الوقود اللازم.

وقال مسؤولون الشهر الماضي إن قطر سوف تتبرع بمبلغ 12 مليون دولار لشراء وقود لمحطة توليد الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة.

ويحتاج القطاع لما بين 450 و500 ميجاوات يوميا لكنها لا تتلقى سوى ثلث تلك الكمية.