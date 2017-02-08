شاهد: العلاج بالحيوانات.. وسيلة جديدة لمساعدة الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة

أرانب لطيفة وكلاب صغيرة يرتدي أحدها سترة تجد استقبالا حافلا من تلاميذ مركز "مُصان" لذوي الاحتياجات الخاصة في مدينة صور اللبنانية.

فقد بدأ هذا المركز استخدام الحيوانات كعلاج مساعد لنحو 100 طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة به.

وتعتمد الفكرة أساسا على أن يرافق طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة حيوانا يشعر بالراحة معه.

وتهدف فكرة المرافقة إلى توفير علاقة تفاهم بين الطفل والحيوان يصبح الطفل بموجبها مسؤولا عن صديقه ويعتني به مقابل أن يتسبب الحيوان الأليف في إدخال الهدوء والراحة لحياة الطفل.

وتوجد في مركز مُصان لذوي الاحتياجات الخاصة كلاب وقطط ودجاج وأرانب وطيور للأطفال كي يعتني بها الأطفال ويتفاعلوا معها.

وقالت نجاة سكماني، المديرة التنفيذية لمركز مُصَان، إن فكرة تربية الحيوانات والاهتمام بها انطلقت من مركز مُصان لأنها تمثل حافزا للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، والذين لا يحظون بالتشجيع الكافي من المجتمع.

وتُقدم جماعات محلية في مركز لرعاية الحيوانات بجنوب لبنان معظم الحيوانات لاسيما الكلاب لمركز مُصان. والمعالجون بالمركز سعداء للغاية بهذه المبادرة.

وفي هذا الإطار أوضحت ريتا بدير، وهي أخصائية بالعلاج الانشغالي بالمركز، كيفية عمل البرامج من أجل الأطفال.

وقالت ريتا إن "الهدف من تربية الحيوانات عندنا بمركز مُصان هو تعزيز التواصل البصري عند الأولاد وتعزيز التواصل الكلامي" للأطفال.

وأضافت أن تربية الحيوانات تساعد الأطفال على زيادة الإحساس بالمسؤولية وتنمي المهارات الحركية لديهم.

وأثبتت برامج مماثلة في أنحاء العالم نجاحا؛ حيث تزيد ثقة الأطفال في أنفسهم وتساعدهم في التغلب على مخاوفهم وتعلمهم تحمل المسؤولية.

ونظرا لأن لكل طفل احتياجات خاصة تختلف عن الآخر فمن الضروري أن يُحسن المدربون في المركز اختيار الحيوان الذي يرافقه الطفل بما يتناسب مع حالته؛ فالتفاعل مع الحيوان الصحيح له فوائد لا تحصى تجاه تأهيل الطفل وسعادته.

وقالت نجاة سكماني إنهم يعتزمون تنظيم جلسات فردية مع الحيوانات للأطفال لتعزيز الفائدة.