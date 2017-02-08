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منوعات|الولايات المتحدة

شاهد: الشرطة الأمريكية تطارد بقرة لمدة ساعتين

8/2/2017

طاردت الشرطة الأمريكية بقرة ركضت بين المارة لمدة ساعتين متتاليتين بشوارع مدينة ويذرفورد بولاية تكساس.

وأظهر مقطع مصور تناقلته وسائل الإعلام الأمريكية من بينها وكالة أنباء أسوشييتد برس، وشبكتا إن بي سي، وسي بي إس، وصحيفة يو إس إيه تودادي، أفراد الشرطة وهم يطاردون بسياراتهم البقرة التي انهمكت بالركض في الشارع بين المارة والسيارات وهو ما جعل مهمة الشرطة في ملاحقتها صعبة للغاية.

واضطر اثنان من أفراد الشرطة ظهرا ممتطيان حصانين وهما يلاحقان البقرة، ليتمكنا أخيرًا من القبض عليها بواسطة حبل والسيطرة على الموقف، وحظي الفيديو بانتشار واسع  على منصات التواصل الاجتماعي بالولايات المتحدة.

وتبين أن البقرة هربت من مزرعة في هامليتون تقع على بحيرة، وفقًا للشرطة، وأثناء عملية المطاردة اصطدمت البقرة بإحدى سيارات دورية الشرطة عند نقطة واحدة فقط لكن أحدًا لم يصب بأذى.

وبعد الإمساك بالبقرة الهاربة من المقرر نقلها لمزرعة أخرى في دي ليون بمقاطعة كومانتش لتقضي فترة نقاهة.

المصدر : الجزيرة مباشر
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