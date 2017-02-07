شاهد: لقطات مروعة لصينية حاولت الانتحار فأنقذها زوجها من شعرها

حاولت زوجة صينية الانتحار بالقفز من فوق أحد البنايات المرتفعة لكن زوجها استطاع إنقاذها بإمساكها من شعرها.

وقالت الشرطة إن الحادثة وقعت يوم الأحد بمقاطعة شاناكسي شمال غرب الصين حيث تلقت الشرطة بلاغا من أسرة السيدة بشروعها في محاولة الانتحار.

وأظهرت لقطات من موقع الحادث الزوج وهو يمسك زوجته من شعرها بينما تدلت هي من أعلى المبنى في الهواء.

وتمكن الزوج بمساعدة عدد من الأشخاص من جذب السيدة إلى أعلى المبنى وإنقاذها وإعادتها إلى منزلها.

وقال تسو يو، وهو أحد أفراد الشرطة الذين شاركوا في عملية الإنقاذ: "لم يكن لدينا سوى فكرة واحدة في هذا الوقت، وهي أن ننقذها ولا نتركها تسقط من بين أيدينا. ولهذا فقد سارعنا إليها واستطعنا السيطرة على يدها اليمنى، وأقنعناها ونحن نقوم برفعها إلى أعلى".