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شاهد: لحظة إنقاذ طفلة سقطت أسفل قطار

7/2/2017

رصدت كاميرات المراقبة بإحدى محطات السكك الحديدية في الصين، لحظة إنقاذ طفلة سقطت بين القطار المتوقف بالمحطة وحافة الرصيف.

ونشر تلفزيون الصين المركزي "+CCTV" الفيديو الذي ظهرت فيه طفلة عمرها 3 سنوات بصحبة والدتها تقفان على رصيف محطة قطارات شينينغ بمقاطعة تشينغهاي شمال غرب الصين.

وركضت الطفلة فجأة نحو القطار المتوقف بالمحطة لتسقط في الفجوة الواقعة بينها وبين حافة الرصيف قبل دقيقة واحدة من الموعد المقرر لمغادرة القطار، فأسرع الركاب والشرطة على الفور لمساعدة الأم.

وقفز اثنين من الركاب للأسفل لإنقاذ الطفلة، وقام آخرون أعلى الرصيف بسحبها بأمان  لأعلى، في حين أبلغت الشرطة على الفور سائق القطار بعدم التحرك لحين إنهاء عمليه الإنقاذ التي تمت بسلام دون وقوع إصابات.

وأطلق يين تشن غاي، شرطي في أمن تشانغتشون للسكك الحديدية، تحذيرات لتذكير الناس بتلك الفجوة بين القطار وحافة الرصيف والتي تبلغ حوالي 20 سنتيمترًا وهي مسافة واسعة يسهل وقوع الأطفال فيها، وتابع "إذا لم يكتشف أمر الطفلة على الفور، فإن النتيجة كانت لا يمكن تخيلها".

المصدر : الجزيرة مباشر
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