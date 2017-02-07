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شاهد: كاميرا شرطي تصور نيزكا في أمريكا

7/2/2017

صور أحد رجال الشرطة بولاية ويسكونسن الأمريكية نيزكا أثناء مروره بشكل خاطف على مرأى من كاميرا سيارة الشرطة التي كان يقودها الثلاثاء

ويظهر الفيديو بشكل جلي خط الضوء الذي تسبب فيه النيزك عند مروره في السماء.

وسلم مكتب الشرطة المعني مقطع الفيديو لجامعة ويسكونسن والتي نشرته بدورها على موقع تويتر. 

وكانت هيئة الأرصاد القومية الأمريكية قد ناشدت المواطنين موافاتها بأي  مقاطع فيديو أو صور خاصة بالنيزك.  

وعقب ذلك قال أحد مستخدمي موقع تويتر إنه رأى النيزك فوق شيكاغو ورأى خطا أزرق في السماء باتجاه شمال شرق ثم رأى شعاعا من الضوء في تمام  الساعة الواحدة و 25 دقيقة صباحا. 

وبحسب تقرير لصحيفة "يو اس ايه تودي" الأمريكية فإن النيزك شوهد في سماء  أيوا و ويسكونسن و إلينوي وإنديانا.

     

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