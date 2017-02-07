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شاهد: عائلة من 500 فرد تلتقط صورة جماعية مذهلة

7/2/2017

تجمع أفراد عائلة صينية مكونة من 500 شخص لأخذ صورة جماعية تذكارية، استخدموا خلالها طائرة بدون طيار لالتقاطها.

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية نقلًا عن صحيفة الصين الشعبية، استغرق أمر التحضير للصورة الملحمية أكثر من عامين، كما استغرق الاصطفاف على نتوء صخري لالتقاط الصورة المميزة أكثر من نصف ساعة، وسط تجمهر المارة.

وأرادت العائلة بذلك لم الشمل والاحتفال مع بعضهم البعض بكثرة عشيرتهم وتزايد سلالتهم التي تحمل اسم "رن" وتضم 31 أسرة تشمل 25 جيلًا يقيم بعضهم في بكين وشنغهاي وشينجيانغ وحتى تايوان، لذا تم جلب الأقارب معًا عن طريق مشروع الصورة لتحديث شجرة العائلة المترامية الأطراف.

وتم التقاط الصورة الملحمية في مقاطعة تشجيانغ، وتضم 7 أجيال من عائلة "آل رن" الذين ما زالوا على قيد الحياة، ووُصفت تلك العائلة بأنها أكبر العائلات التي تضم أفرادًا على قيد الحياة، وحظي المشهد بانتشار واسع على منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام بالصين.

المصدر : الجزيرة مباشر
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