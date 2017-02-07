شاهد: سرب نحل يوقف مباراة دولية

تسبب سرب من النحل في توقف وتأخير مباراة كريكيت دولية بين منتخبي جنوب أفريقيا وسريلانكا السبت الماضي.

وانتشر مقطع مصور بشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام الرياضية ووكالات الأنباء العالمية، وشاركه فريق جنوب أفريقيا عبر صفحته على تويتر راصدًا لحظة تجمع سرب من الآلاف النحل وغزوه أرضية الملعب في واندرارز بجوهانسبرغ، ما أجبر اللاعبين على الاستلقاء على بطونهم أرضًا محصنين بالخوذات لتجنب اللدغات.

وقال حساب الفريق عبر تويتر إن السرب تسبب في وقف المباراة مؤقتًا لمدة ساعة لحين اتخاذ التدابير اللازمة، حيث حاول اللاعبون استئناف المباراة لكن سرعان ما فروا هاربين بعد رفض النحل مغادرة العشب في أرضية الملعب.

وبحسب موقع "إيه بي سي نت" الأمريكي وصحيفة ديلي ميل البريطانية، تم استخدم أساليب مختلفة لإبعاد أسراب النحل تارة برشها بطفايات الحريق، وتارة بدخان الصودا، لكن النحل تشبث بعشب أرضية الملعب رافضًا المغادرة.

واضطروا في النهاية لاستدعاء أحد مربي النحل المحترفين والذي نجح أخيرًا في جمع النحل داخل علبة بلاستيكية كبيرة مليئة بالعسل، وتسبب الأمر في تأجيل المباراة لمدة ساعة، لكن سرعان ما عاد اللاعبون لأماكنهم وتمكنوا من إنهاء مباراتهم.