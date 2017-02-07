شاهد: رواد صالون تدليك يقفزون من النوافذ بعد اندلاع حريق

رصدت لقطات مروعة لحظة قفز زبائن مذعورين من نوافذ صالون تدليك "ماساج" بالصين شب فيه حريق هائل.

وبحسب تليفزيون الصين المركزي "CCTV+" وصحيفة شانغيست الصينية، فقد اندلع الحريق الضخم، ظهر الأحد الماضي، في صالون "زوكسينتانغ" لتدليك القدم بأحد المنتجعات الصحية في بلدة تيانتاى بمقاطعة تشجيانغ شرق الصين.

وفي غضون عملية الإنقاذ توفى 8 أشخاص داخل الصالون، في حين لقي 10 آخرون حتفهم في المستشفى، فضلاً عن إصابة 18 شخصا آخر، وتم إغلاق المكان الذي دمر بشكل كامل عقب الحادث.

وأصدرت وزارة الأمن العام في المقاطعة بيانًا ذكرت فيه موعد اندلاع الحريق في الساعة 5:26 بالتوقيت المحلي في حين تمكن رجال الإطفاء من إخماده في تمام الساعة 19:00، أي بعد نحو 15 ساعة.

واعتقلت الشرطة المسؤول عن الصالون، عقب الحادث الذي أسفر عن مقتل 18 شخصًا، ولايزال التحقيق جاريا لمعرفة سبب الحريق، لكن عددا من المصابين أشاروا إلى سماع صوت انفجار مفاجئ أعقبه حريق هائل ودخان كثيف.

وغزت لقطات الحادث المروع مواقع التواصل الاجتماعي الصينية، وظهر فيها زبائن مذعورون يقفزون من نوافذ يتصاعد منها دخان أسود كثيف بالطابق الثاني المشتعل بأحد المباني، للنجاة بحياتهم، ومعظمهم أصيب بكسر في العظام.