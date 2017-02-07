شاهد: رد فعل طفلتين لحظة عودة والدهما للمنزل

حصد مقطع مصور يرصد رد فعل طفلتين لحظة عودة والدهما إلى المنزل، أكثر من 24 مليون مشاهدة على فيسبوك.

وأظهر المقطع طفلة رضيعة تركض بسرعة نحو والدها بمجرد أن رأته يدخل من باب المنزل فجلس أرضًا واحتضنها وشبثت الرضيعة يديها حول رقبته في عناق طويل.

وبعد لحظات ركضت شقيقتها الأكبر نحو المشهد العاطفي، فعلى ما يبدو أنها سمعت صوت والدها وكانت بغرفتها، فخرجت راكضة نحوه بسرعة أيضًا لتحتضنه هي الأخرى فيقوم بعناقها بقوة، ثم حمل الطفلتين على ذراعيه وراح يقبلهما ويتحدث إليهما.

وحظي الفيديو بانتشار واسع محققًا نحو 24 مليون و50 ألف مشاهدة خلال أسبوع من نشره بإحدى الصفحات الترفيهية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بالإضافة لنحو مليون تفاعل ومشاركة وتعليق.