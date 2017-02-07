شاهد: أوباما يتزلج على المياه في البحر الكاريبي

بعد أيام من مغادرته البيت الأبيض يبدو الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما متعطشا لتجارب جديدة حُرم منها بسبب متطلبات الوظيفة.

فقد نشر الملياردير والمغامر البريطاني السير ريتشارد برانسون على مدونته الخاصة صورا ومقطع فيديو لرحلة له مع أوباما الأسبوع الماضي إلى جزيرة يملكها برانسون بالبحر الكاريبي.

ويظهر أوباما في الفيديو وهو يمارس التزلج الشراعي، وهي لعبة تنطوي على قدر من المغامرة والخطورة، ربما حرم منها لاعتبارات أمنية خلال وجوده في منصبه.

وكتب برانسون على مدونته: "أن تكون رئيسا سابقا لأمريكا يعني وجود الكثير من الأمن حولك، لكن باراك استطاع الاسترخاء والانخراط في الأمر".

وكان أوباما وزوجته ميشيل قد شوهدا الأسبوع الماضي في جزر فيرجين البريطانية، ونشر عدد من الأشخاص صورا لهما على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويمتلك برانسون جزيرة موسكيتو وهي جزء من أرخبيل جزر فيرجين، وتبلغ مساحة الجزيرة 48 هكتارا (480 ألف متر مربع).

وكانت لعبة التزلج الشراعي قد اختيرت عام 2012 لتكون رياضات أولمبية في الألعاب الأولمبية في ريو دي جانيرو عام 2016.

وقد انتقد هذا القرار في ذلك الوقت بسبب خطورة اللعبة، ما أدى إلى التراجع عنه بعد شهور.