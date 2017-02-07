بالصور تجهيز عربة مذهبة لنقل ملك تايلاند "إلى الجنة"

يعكف العمال في بانكوك على تزيين كل بوصة في عربة ستنقل ملك تايلاند في رحلته الأخيرة في مهمة عمل قد تستغرق أشهر.

والعربة مصنعة من الخشب وتزين بالذهب والمرايا وتزن 13.7 طن ويبلغ طولها 18 مترا وارتفاعها 11.2 متر وعرضها 4.8 متر.

ويجر العربة 216 رجلا وستحمل الجرة المزخرفة التي تضم رفات الملك بوميبون أدولياديج إلى موقع إحراق جثث الموتى في ساحة سانام لوانج خارج القصر الملكي.

وتوفي الملك يوم 13 أكتوبر/ تشرين الأول من العام المنصرم ، بعد أن أمضى سبعة عقود على العرش ودخلت البلاد في حالة حداد تستمر بالنسبة للعديد من التايلانديين لمدة عام، ولم يتحدد بعد موعد حرق جثمانه لكن ذلك لن يحدث قبل أكتوبر/ تشرين الأول.

وبدأت أعمال الصيانة في العربة التي تعرف باسم "النصر العظيم" في يناير / كانون الثاني ومن المقرر أن تستكمل بحلول سبتمبر/ أيلول.

وبنيت العربة عام 1795 في عهد الملك راما الأول لحرق والده.

والملك بوميبون هو راما التاسع في أسرة تشاكري، وخلفه ابنه الملك ماها فاجيرالونجكورن أو راما العاشر.

واستخدمت العربة 25 مرة كان أحدثها عام 2012 لنقل جثمان الأميرة الراحلة بيجاراتانا راجاسودا ابنه عم الملك.