البث الحي
منوعات

امرأة تنجب طفلا من جنين مجمد عمره 16 عاما!

أنهت الصين سياسة الطفل الواحد العام الماضي
أنهت الصين سياسة الطفل الواحد العام الماضي
7/2/2017

ذكرت وسائل إعلامية رسمية صينية اليوم الثلاثاء، أن قرار السماح بإنجاب طفلين الذي اتخذته السلطات الصينية العام الماضي.

دفع سيدة في إقليم جوانغدونغ إلى إنجاب طفل من جنين مجمد عمره 16 عاما.

 

وأفادت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" بأن السيدة البالغة من العمر 46 عاما، أنجبت طفلا صحيحا في مطلع فبراير/شباط الجاري، في أول مستشفى تابع لجامعة "صن يات-سين" في جوانجتشو.

 

ويشار إلى أن السيدة لديها بالفعل طفل آخر يبلغ من العمر 16 عاما، كانت أنجبته بواسطة تقنية أطفال الانابيب، من نفس مجموعة الأجنة التي تم تجميدها في عام 2000.

 

وبعد أن أنهت الصين العام الماضي سياسة الطفل الواحد التي تتبعها منذ فترة طويلة، جاءت السيدة إلى المستشفى وطلبت أن تحمل مجددا.

 

وقال شو يانوين، مدير مركز الإنجاب في المستشفى لشينخوا: "كان هناك عدد من الأمور يتعين التعامل معها عندما طلبت (السيدة) إذابة الأجنة"، مضيفا: "لم يكن من السهل إيقاظ الأجنة المجمدة بسبب تقنيات التجميد."

 

وأوضح شو لشينخوا أن هناك أكثر من ألف سيدة فوق سن الأربعين جاءت إلى المستشفى العام الماضي لإنجاب المزيد من الأطفال.

 

وكانت الصين أنهت العام الماضي سياسة الطفل الواحد المثيرة للجدل، والتي ظل معمولا بها منذ عام 1979. ويسمح الآن للأسرة بإنجاب طفلين كحد أقصى.  

المزيد من منوعات

اكتشاف مقبرة إسلامية في إسبانيا يتحدى افتراضات سابقة عن تواجد المسلمين بالأندلس

عُثر هذا العام على أكثر من 400 قبر بعد أن أمرت السلطات المحلية بحفر واسع في المنطقة (مواقع التواصل)

احتفاء إسرائيلي بأول حفل زفاف يهودي رسمي في الإمارات (فيديو)

إسرائيل تحتفي بأول حفل زفاف يهودي يقام في الإمارات (مواقع التواصل)

تصوير عارضة أزياء عند الأهرامات يثير ضجة في مصر.. ومغردون يستنكرون اعتقال المصريين فقط وترك الأجانب

المصور حسام محمد الشهير بحسام أورتيغا (مواقع التواصل الإجتماعي)

البعض تحدث عن "نهاية العالم".. كرة نار في السماء تشغل اليابانيين (فيديو)

كرة نار في السماء تشغل شبكات التواصل الاجتماعي في اليابان (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

واشنطن بوست: كيف مكّنت الطائرات المسيرة تركيا من كسب معاركها الخارجية؟

تركيا استخدمت طائراتها المسيرة في ليبيا وشمالي سوريا وناغورني كاراباخ

اشتهر بتعذيب المعتقلين ودوره في النكسة.. وفاة شمس بدران وزير الحربية المصري الأسبق

شمس بدران وزير الحربية المصري في عهد جمال عبد الناصر (مواقع إلكترونية)

تباهى بإغلاق المساجد.. انتقادات حادة لموقف وزير الداخلية الفرنسي تجاه انتهاكات الشرطة

وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان (رويترز)

تقرير: إيران هددت بن زايد شخصيا باستهداف الإمارات بعد اغتيال عالمها النووي

ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد