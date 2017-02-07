امرأة تنجب طفلا من جنين مجمد عمره 16 عاما!

ذكرت وسائل إعلامية رسمية صينية اليوم الثلاثاء، أن قرار السماح بإنجاب طفلين الذي اتخذته السلطات الصينية العام الماضي.

دفع سيدة في إقليم جوانغدونغ إلى إنجاب طفل من جنين مجمد عمره 16 عاما.

وأفادت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" بأن السيدة البالغة من العمر 46 عاما، أنجبت طفلا صحيحا في مطلع فبراير/شباط الجاري، في أول مستشفى تابع لجامعة "صن يات-سين" في جوانجتشو.

ويشار إلى أن السيدة لديها بالفعل طفل آخر يبلغ من العمر 16 عاما، كانت أنجبته بواسطة تقنية أطفال الانابيب، من نفس مجموعة الأجنة التي تم تجميدها في عام 2000.

وبعد أن أنهت الصين العام الماضي سياسة الطفل الواحد التي تتبعها منذ فترة طويلة، جاءت السيدة إلى المستشفى وطلبت أن تحمل مجددا.

وقال شو يانوين، مدير مركز الإنجاب في المستشفى لشينخوا: "كان هناك عدد من الأمور يتعين التعامل معها عندما طلبت (السيدة) إذابة الأجنة"، مضيفا: "لم يكن من السهل إيقاظ الأجنة المجمدة بسبب تقنيات التجميد."

وأوضح شو لشينخوا أن هناك أكثر من ألف سيدة فوق سن الأربعين جاءت إلى المستشفى العام الماضي لإنجاب المزيد من الأطفال.

وكانت الصين أنهت العام الماضي سياسة الطفل الواحد المثيرة للجدل، والتي ظل معمولا بها منذ عام 1979. ويسمح الآن للأسرة بإنجاب طفلين كحد أقصى.