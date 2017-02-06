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شاهد: لقطات غريبة لرجل مشتعل يتجول بهدوء في الشارع

6/2/2017

رصد مقطع مصور لقطات غريبة لرجل وقد تحول إلى كرة من اللهب، يتجول بكل هدوء في أحد شوارع حي بروكلين بمدينة نيويورك!

وبحسب صحف ديلي ميل وذا صن وميرور البريطانية، ظهر الرجل في لقطات مروعة مشتعلاً بالنيران بجوار سيارة متوقفة في الشارع، فيما ظل الرجل الغامض صامتًا حين سأله المارة إذا كان بحاجة للمساعدة، لكنه قام بكل هدوء بالتجول في الشارع وهو يخلع ملابسه المحترقة بعيدًا عن جسده.

وظهر الرجل في الفيديو وهو يمشي هادئًا في الشارع بينما تلتهمه النيران غير مدرك أنه في خطر حقيقي وسط ذهول المارة، حيث سألهم أحدهم إن كان بخير أو يريد المساعدة لكنه تجاهله ولم يرد على سؤاله وظل صامتًا ولم ينطق بكلمة، ثم بدأ في خلع معطفه المشتعل.

ونشر حساب NYCFireWire على تويتر الفيديو ليحظى بانتشار واستغراب واسعين على منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، ووفقا لتقارير محلية، سجلت هذه الحادثة الأولى من نوعها بعدما تم استدعاء رجال الإطفاء والشرطة، لكن عندما وصلوا لمكان الحادث كان الرجل قداختفى.

وعثر المحققون على الرجل في اليوم التالي، حيث نقلته أسرته إلى المستشفى مصابًا بحروق خطيرة، وتبين أنه حاول تدخين الكوكايين لكنه أشعل النار في نفسه بالخطأ بعد أن وضع الولاعة في جيبه، ولعل هذا يفسر لماذا لم يشعر بالألم.

وتمكن الرجل من السير إلى منزله والنوم رغم الحروق، وعندما استيقظ في صباح اليوم التالي وجدته أسرته مصابًا بجروح شديدة فنقلته على الفور إلى أحد المستشفيات في بروكلين.

المصدر : الجزيرة مباشر
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