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شاهد: لحظة هجوم أسد على سيارة "سفاري"

6/2/2017

هاجم أسد غاضب سيارة أثناء رحلة سفاري في إحدى المحميات البرية في الهند محاولاً الإطاحة بها وتحطيمها.

وبحسب صحيفتي إنديان إكسبريس، وذا تايمز أوف إنديا، كان عدد من زوار حديقة بانيرغاتا الوطنية (BBP) بولاية كارناتاكا الهندية، متواجدين داخل سيارتهم في المحمية حين انقض أسد هائج على الجزء الخلفي من السيارة ما أصابهم بالذعر.

وأظهر مقطع مصور لبؤة تقف على مقربة من مقدمة السيارة وتسير إلى جوارها وفجأة ظهر أسد غاضب من الوراء هاجم السيارة بشدة ووقف عليها بيديه محاولاً تحطيم الزجاج الخلفي قبل أن يبتعد عن السيارة حينما تحركت ببطء، في حين تسمع صرخات الاستغاثة ممن بداخل السيارة.

وانتشر الفيديو على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، وشاهده مئات الآلاف، في حين ذكرت أن ركاب السيارة -"تويوتا إنوفا" رباعية الدفع- لم يتعرضوا لأية إصابات، ويعد هذا الحادث الثاني من نوعه في نفس المحمية.

وقال المدير التنفيذي للمحمية، سانتوش كومار، إن السائق هو المسئول عن هذا الخطأ لأنه لا ينبغي أن يوقف سيارته، وربما يكون الأسد تصرف على هذا النحو لإرضاء الزوار.

وقال إن رحلات السفاري يجب أن تكون لها حافلات مجهزة خاصة بها لمواجهة مثل تلك الظروف حفاظًا على سلامة الزوار والحيوانات أيضًا، يذكر أن حديقة بانيرغاتا بها حوالي 20 أسدًا.

وقال أحد الأطباء البيطريين، إن سلوك الأسود يتأثر بالتهكم والضجيج الذي يصدر من الزوار ما قد يثير غضب ملوك الغابة، ودائمًا ما توجه إدارة المحمية لسائقي رحلات السفاري تحذيرات بعدم الاقتراب من الحيوانات أثناء جولاتهم.

المصدر : الجزيرة مباشر
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