شاهد: كيف استنجدت ناقة بصياد لإنقاذ صغيرها؟

نشر إعلامي سعودي مقطعاً مصورًا مؤثرًا جدًا، لناقة تستغيث بالمارة لإنقاذ صغيرها الذي علق بين الصخور.

ونشر علي الغفيلي، المذيع بقناة إم بي سي، الفيديو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ليحظى بانتشار واسع على شبكة الإنترنت، مغردًا "خرج للصيد وساقه الله بين الجبال إلى منطقة خالية فوجد ناقةً وَلدت، وعلق (الحوار) بين الحجر.. سبحان من ساقه إليهم وسبحان من لطف بهم".

وأظهر الفيديو أحد الصيادين في السعودية وقد تفاجأ أثناء سيره بناقة تصدر أصواتًا غريبة وكأنها تستنجد أو تستغيث لطلب المساعدة فقرر تتبعها لمعرفة الأمر، وسار بالفعل وراءها حيث أرشدته وساقته إلى مكان بين الصخور علق فيه صغيرها.

وبمجرد أن رأى الصياد هذا المشهد الإنساني قام على الفور بتحريك الصخرة الثقيلة بعيدًا عن جسد الصغير، ونجح بعد محاولات عديدة وصعبة في تحريره قبل أن يهم الصغير بالوقوف والركض نحو أمه فرحًا بالحرية.