شاهد: سقوط سيارة في حمام سباحة متجمد

نجت فتاتان أمريكيتان توأمان من الموت بعدما تمكنتا من الهرب من داخل سيارة لكزس سقطت بهما في حوض سباحة متجمد.

وبحسب قناتي "سي بي إس" و"إيه بي سي" بوسطن المحليتين، كانت الفتاتان (17 عامًا) في طريقهما إلى مدرستهما "بلاكستون الثانوية الفنية" في أوكسبريدغ بولاية ماساتشوستس الأمريكية حين اصطدمت سيارتهما بعمود إلى جوار حوض المياه المتجمد لتسقط السيارة بداخله على الفور.

واستطاعت الفتاتان الخروج بأمان من خلال فتحة سقف سيارتهما الليكزس موديل 2002 قبل وصول فرق الطوارئ والإنقاذ، ورفضت الفتاتان تلقي العلاج الطبي في مكان الحادث، وتم سحب السيارة من الحوض في وقت لاحق.