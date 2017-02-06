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منوعات|الولايات المتحدة

شاهد: سقوط سيارة في حمام سباحة متجمد

6/2/2017

نجت فتاتان أمريكيتان توأمان من الموت بعدما تمكنتا من الهرب من داخل سيارة لكزس سقطت بهما في حوض سباحة متجمد.

وبحسب قناتي "سي بي إس" و"إيه بي سي" بوسطن المحليتين، كانت الفتاتان (17 عامًا) في طريقهما إلى مدرستهما "بلاكستون الثانوية الفنية" في أوكسبريدغ بولاية ماساتشوستس الأمريكية حين اصطدمت سيارتهما بعمود إلى جوار حوض المياه المتجمد لتسقط السيارة بداخله على الفور.

واستطاعت الفتاتان الخروج بأمان من خلال فتحة سقف سيارتهما الليكزس موديل 2002 قبل وصول فرق الطوارئ والإنقاذ، ورفضت الفتاتان تلقي العلاج الطبي في مكان الحادث، وتم سحب السيارة من الحوض في وقت لاحق.

المصدر : الجزيرة مباشر
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