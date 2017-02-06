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شاهد: روبوت يساعدك في التسوق والمنزل

6/2/2017

كشفت شركة بياجيو الإيطالية عن روبوت يساعد الإنسان في حمل أشيائه بالمنزل وأثناء التسوق

وبحسب موقع Stuff TV، وصحيفة الديلي ميل، أطلقت الشركة على الروبوت الجديد اسم "غيتا" وهو يتبع صاحبه خلال عملية التسوق في المتاجر والمراكز التجارية أو في المنزل ناقلًا وحاملًا الأشياء التي قد يصل وزنها إلى 18 كيلوغرامًا ويمشي بسرعة 22 ميلًا في الساعة (35 كم/ساعة).

ويعمل الروبوت الجديد -الذي يشبه الكرة الزرقاء ويصل ارتفاعه لـ26 بوصة (66 سنتيمترًا)- معتمدًا على خرائط "ثري دي" وأطلس للتحرك بالمكان بحرية وبشكل مستقل، ويرتدي الشخص محرك الروبوت حزام استشعار التوجيه.

وأطلقت الشركة اسم غيتا على روبوتها الجديد وهي كلمة (غي-تا) التي تعني "رحلة قصيرة" باللغة الإيطالية، باعتباره وسيلة ذكية للتواصل مع الشخص ما يجعله رفيق سفر مثالي.

وقدم مختبر الشركة الإيطالية في بوسطن، نموذج الروبوت الذي يسمح للشخص بالتجول بكل حرية دون التقيد بما يحمله من أشياء، ويخضع غيتا الآن للاختبارات التجريبية من أجل إطلاقه في السوق في المستقبل القريب.

وقالت الشركة إن غيتا يمكنه مواصلة المشي 8 ساعات، ويتم شحن بطاريته خلال 3 ساعات، كما لم تذكر الشركة سعرًا محددًا للروبوت الجديد.

المصدر : الجزيرة مباشر
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