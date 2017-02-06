شاهد: جدارية في البَصرة تصور ترمب في شكل ثور هائج

على طريقته الخاصة أصدر فنان الكاريكاتير العراقي أركان البهادلي بيان احتجاج شديد اللهجة ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

ففي لوحة جدارية على حائط بمدينة البصرة جنوب العراق رسم البهادلي ترمب في صورة ثور يهاجم تمثال الحرية الشهير.

وهذه كانت طريقة الفنان العراقي للتعبير عن استيائه من قرار ترمب بحظر دخول المسافرين من 7 دول بينها العراق إلى الولايات المتحدة.

وقال أركان البهادلي: "لكل فعل ردة فعل. بالتالي فإن قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب التي اتخذها بحق هذه الدول الإسلامية جعلتنا وغيرنا نتحرك لنرد عليه لكن بطريقتنا الخاصة.. بطريقة متحضرة".

وكانت إدارة ترمب قد أصدرت حظرا في الآونة الأخيرة يمنع سفر مواطني العراق وإيران وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن إلى الولايات المتحدة لمدة 90 يوما، إضافة إلى وقف مؤقت لبرنامج اللاجئين.

ويقول ترمب إن الأمر التنفيذي الذي أصدره -والذي يمنع أيضا دخول اللاجئين السوريين إلى أجل غير مسمى- مطلوب لحماية الولايات المتحدة من "الإسلاميين المتشددين". لكن الأقليات الدينية التي تعرضت للاضطهاد على يد تنظيم الدولة وعراقيين آخرين فارين من العنف كانوا من بين من شملهم الحظر.

ورسم البهادلي تمثال الحرية ممسكا بحزمة برسيم لتهدئة الثور بدلا من الشعلة المعتادة.

ويقول البهادلي إنه يتوقع أن يتخذ ترمب المزيد من القرارات التي سوف "تصدم" العالم.

ودخل الحظر الذي فرضته إدارة ترمب على المهاجرين والمسافرين من سبع دول إسلامية ووقف مؤقت لبرنامج اللاجئين في أزمة قانونية يوم الأحد (5 فبراير شباط) بعد أن رفضت محكمة استئناف طعنا قدمته وزارة العدل على وقف تنفيذه.

ومثل قرار المحكمة انتكاسة جديدة لترمب الذي ندد بالقاضي الذي أوقف يوم الجمعة في ولاية واشنطن العمل بقرار الرئيس الصادر يوم 27 يناير/كانون الثاني. وأكد الرئيس في تعليقات على حسابه على تويتر وفي تصريحات للصحفيين على أنه سيعيد العمل بالحظر.

وشكل قرار القاضي وحكم المحكمة ما قد يكون فرصة قصيرة الأمد للمسافرين من الدول السبع المتأثرة بالقيود لدخول الولايات المتحدة في حين تستمر حالة الغموض القانوني.