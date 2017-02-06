شاهد: ترمب يظهر على جدران كاتدرائية عمرها 7 قرون

نالت كاتدرائية قديمة عمرها 700 عام شهرة واسعة، بعدما رصدت كاتبة ومذيعة في بريطانيا لقطات لمنقوشات حجرية تشبه وجه ترمب.

وبحسب صحيفتي ذا صن وميرور البريطانيتين، فإن كاتدرائية ساوثويل القديمة في مدينة نوتينغمشير البريطانية اشتهرت بشكل واسع المدى على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، بعدما رصدت الكاتبة والمذيعة سميرة أحمد لقطات لمنقوشات حجرية تشبه إلى حد كبير وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، داخل كنيسة عمرها 7 قرون.

ولاحظت المذيعة أثناء زيارتها للكاتدرائية وجود منحوتة غريبة على الجدران، حيث رأت مزرابًا حجريًا وظيفته صرف مياه الأمطار عن أسقف الأسقف لكنه يشبه بدرجة كبيرة وجه ترمب بتصفيفة شعره الغريبة والشهيرة.

ونشرت المذيعة التي تعيش في لندن، وتقدم برنامج فرونت رو على راديو بي بي سي 4، اللقطات عبر موقع تويتر، ليتفاعل معها المئات على مواقع التواصل الاجتماعي داخل وخارج بريطانيا.

وقال القس كانون نايغل كوتس، ويقيم بالكاتدرائية إنه على الرغم من معرفة ذلك المكان جيداً إلا أن أحدًا منا لم يلحظ ذلك التشابه الكبير بين منحوتة "رأس البئر" وتصفيفة شعر ترمب فهما متشابهان بالفعل إلى حد كبير.

ويمكن لأي زائر غريب رؤية المئات من الوجوه المنحوتة الغريبة والكوميدية في مدخل الكاتدرائية القديمة.