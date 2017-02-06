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شاهد: بقرة بوجهين تأكل العشب!

6/2/2017

رصد مقطع مصور لقطات فائقة الغرابة لبقرة بوجهين معدلة وراثيًا تقضم وتأكل العشب بصوت عالٍ.

وبحسب صحيفة ميرور البريطانية، فمن غير المعروف مكان تصوير الفيديو الغريب أو سبب ولادة البقرة برأسين، لكن حظى المقطع بانتشار واسع  على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما نشره موقع "لايف ليك" ليتفاعل معه الآلاف.

وظهرت البقرة ذات الوجهين وهي تتلفت يمينًا ويساراً أثناء قضم وتناول العشب محدثة ضجيجًا حولها في إحدى الحظائر بينما يحرك صاحبها وشاحًا على وجهيها.

يأتي ذلك بعد ظهور مقطع فيديو مؤخرًا لماعز "أعور" لديه عين واحدة في منتصف رأسه وتحاول الدراسات الكشف عن سر ظهور تلك الملامح غير العادية في الوجه ويعتقد أن هذا الماعز ولد في منطقة الشرق الأوسط.

وفي وقت سابق، عانى ماعز ولد برأسين في مزرعة بكازاخستان ومات بعد أيام حين دهسته أمه خوفًا من شكله الغريب، ويقول الأطباء البيطريون إن هذه الطفرة ربما كان سببها خلل وراثي بسبب عمليات التهجين.

المصدر : الجزيرة مباشر
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