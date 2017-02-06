شاهد: السيطرة على حريق في دار الأوبرا بالكويت

قال مسؤول كويتي عبر التلفزيون الرسمي إنه تمت السيطرة على حريق اندلع في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي الذي يضم دار الأوبرا.

وكان حريق قد اندلع الاثنين في المركز الذي تكلف إنشاؤه 770 مليون دولار بعد ثلاثة أشهر فقط من فتحه أمام الجمهور.

وأظهرت لقطات تلفزيونية عمودا كثيفا من الدخان الأسود وهو يتصاعد من المركز المطل على شاطئ الخليج بالعاصمة الكويت.

وصب رجال الإطفاء المياه على المبنى المغطى بأشكال هندسية ذات طابع إسلامي. وذكر الموقع الإلكتروني للمركز الثقافي أن عرض مسرحية (كاتس)الموسيقية كان من المقرر أن يبدأ يوم الخميس.