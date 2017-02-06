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"سيلفي" تتسبب في مقتل طالب جامعي في الهند

وفاة العديد من الأشخاص بسبب "سيلفي الموت" - أرشيفية
وفاة العديد من الأشخاص بسبب "سيلفي الموت" - أرشيفية
6/2/2017

لقي طالب جامعي، يبلغ من العمر 22 عاما، حتفه، بعد سقوطه في واد في شمال الهند، يبلغ عمقه 50 مترا. أثناء التقاطه صورة "سيلفي".

وأفادت صحيفة "تايمز أوف إنديا" اليوم الاثنين بأن شرطة منطقة موسوري  الواقعة في ولاية أوتاراخاند شمالي البلاد، قالت إن القتيل هو طالب في إحدى الجامعات الخاصة في دهرادون، ويدعى منير أحمد، وقد ذهب إلى موسوري  مع صديق له في رحلة لمدة يوم.

وأثناء عودته إلى دهرادون، أوقف الضحية دراجته لالتقاط بعض الصور، حيث وقف لالتقاط صورة "سيلفي" عندما انزلقت قدمه وسقط في الوادي العميق.

وطلب صديق الطالب المساعدة من السكان المحليين الذين اتصلوا بالشرطة، بحسب الصحيفة.

وقال مسؤول في شرطة موسوري: "بعد حصولنا على المعلومات المطلوبة، وصل فريق إلى مكان الحادث وبدأ عملية إنقاذ استمرت لأكثر من ساعتين. وتعرض أحمد لإصابات في الرأس وتوفي على الفور".

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