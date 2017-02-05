شاهد: يقفز بين ناطحات سحاب دون معدات أمان

قفز شاب جريء من أعلى ناطحة سحاب إلى أخرى في بانكوك بثقة دون معدات أمان أو وسائل حماية على الإطلاق.

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، كان الشاب التايلاندي يستعرض مهارات الباركور الخاصة به، حين اعتلى ناطحات السحاب والتي يصل ارتفاعها لأكثر من 20 طابقًا، ماشيًا على حافة أسطحها دون خوف ثم قفز من أعلى البناية طائرًا من سطح لآخر دون خوف أو تردد، ولم يصب الشاب بأذى رغم عدم استخدام معدات حماية.

وجذب الفيديو آلاف المشاهدات ومئات التعليقات التي وصف بعضها الشاب بالجنون، فقال أحدهم إن التسلق والقفز في المناطق الحضرية هو نوع من الجنون والخطر، وعلق آخر بأنها حركة شعبية شهيرة في هونغ كونغ وبانكوك وسنغافورة بسبب الكثافة الكبيرة لناطحات السحاب.