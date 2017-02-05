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شاهد: متحف اللوفر يفتح أبوابه بعد هجوم الجمعة

5/2/2017

أعيد فتح متحف اللوفر للزوار، بعد يوم من هجوم شخص بسكين على جنود قبل إطلاق النار عليه.

وألقى الهجوم بظلال جديدة على المدينة في وقت تبدأ فيه السياحة في الانتعاش بعد سلسلة من الهجمات، وقبل ساعات من وضع باريس اللمسات الأخيرة على سعيها لتنظيم دورة الألعاب الأولمبية 2024، فيما أثار من جديد أسئلة بشأن الأمن في مدينة النور.

وتوافد السياح بأعداد كبيرة على المتحف الذي يقع في واحدة من مناطق الجذب الأكثر شهرة في العاصمة الفرنسية، بعد إعادة فتح أبوابه التي أغلقت الجمعة بعد الهجوم.

وكان عناصر من الشرطة يحملون رشاشات يسيرون دوريات بين السياح الذين كانوا يخضعون لعملية تفتيش حقائبهم قبل الوصول إلى مدخل المتحف.

قال سائح تركي "إننا معتادون على التدابير الأمنية في تركيا". وأكد السائح ،الذي كان في اللوفر أثناء الهجوم، إنه "غير قلق".

وقالت سائحة روسية لوكالة فرانس برس "إني قلقة لمجيئي اليوم لكن بما أننا لم نتمكن من زيارة المتحف أمس قررنا أن نعود".

وأعادت المحلات التجارية التابعة للوفر والتي أغلقت الجمعة فتح أبوابها أيضا.

وتعرضت فرنسا في 2015 و2016 لسلسلة هجمات أوقعت 238 قتيلا ومئات الجرحى، واستهدفت عدة هجمات عسكريين أو رجال شرطة.

المصدر : الجزيرة مباشر
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