شاهد: لحظة إزالة صرصور حي من جمجمة امرأة

ذُهِل فريق من الأطباء بالهند، عندما عثروا على صرصور حي يعيش في رأس امرأة.

وبحسب صحيفتي ديلي ميل وذا صن البريطانيتين، استيقظت المرأة –من مدينة شيناي عاصمة ولاية تاميل نادو الهندية وتبلغ من العمر 42 عامًا- في منتصف الليل على شيء يتسلل داخل فتحة أنفها اليمنى ويزحف إلى رأسها، ما جعلها تشعر بألم ووخز شديدين وحرقان بالعين، فضلاً عن الصداع الرهيب، فهرعت مع ابنها إلى أقرب عيادة طبية.

وتسابق الأطباء بمستشفى كلية الطب "ستانلي" الحكومي بشيناي، لإزالة الحشرة المزعجة، وبعد 45 دقيقة تمكنوا من إخراجها باستخدام مشابك ومصاصة طبية ووضعوها في وعاء زجاجي. وبحسب الأطباء استقر الصرصور بين عيني المرأة، وأكد الأطباء أنه في حالة تجاهل السيدة للأمر كان من الممكن أن يموت الصرصور مسببًا عدوى في دماغها.

وقال الدكتور إم إن شانكار، رئيس قسم الأنف والحنجرة في المستشفى إن هذه أول حالة من نوعها التي يراها على مدار حياته المهنية التي استمرت 3 عقود، مؤكدًا أن الصرصور كان يجلس في قاعدة الجمجمة بين عينيها وعلى مقربة من المخ، وبالتالي كان من الصعب جدًا إزالته.