البث الحي
منوعات

شاهد: لحظة إزالة صرصور حي من جمجمة امرأة

5/2/2017

ذُهِل فريق من الأطباء بالهند، عندما عثروا على صرصور حي يعيش في رأس امرأة.

وبحسب صحيفتي ديلي ميل وذا صن البريطانيتين، استيقظت المرأة –من مدينة شيناي عاصمة ولاية تاميل نادو الهندية وتبلغ من العمر 42 عامًا- في منتصف الليل على شيء يتسلل داخل فتحة أنفها اليمنى ويزحف إلى رأسها، ما جعلها تشعر بألم ووخز شديدين وحرقان بالعين، فضلاً عن الصداع الرهيب، فهرعت مع ابنها إلى أقرب عيادة طبية.

وتسابق الأطباء بمستشفى كلية الطب "ستانلي" الحكومي بشيناي، لإزالة الحشرة المزعجة، وبعد 45 دقيقة تمكنوا من إخراجها باستخدام مشابك ومصاصة طبية ووضعوها في وعاء زجاجي. وبحسب الأطباء استقر الصرصور بين عيني المرأة، وأكد الأطباء أنه في حالة تجاهل السيدة للأمر كان من الممكن أن يموت الصرصور مسببًا عدوى في دماغها.

وقال الدكتور  إم إن شانكار، رئيس قسم الأنف والحنجرة في المستشفى إن هذه أول حالة من نوعها التي يراها على مدار حياته المهنية التي استمرت 3 عقود، مؤكدًا أن الصرصور كان يجلس في قاعدة الجمجمة بين عينيها وعلى مقربة من المخ، وبالتالي كان من الصعب جدًا إزالته.

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من منوعات

عملية خطيرة لإخراج فرنسي يزن 300 كيلو من منزل يقبع فيه منذ سنوات (فيديو)

اكتشاف مقبرة إسلامية في إسبانيا يتحدى افتراضات سابقة عن تواجد المسلمين بالأندلس

عُثر هذا العام على أكثر من 400 قبر بعد أن أمرت السلطات المحلية بحفر واسع في المنطقة (مواقع التواصل)

احتفاء إسرائيلي بأول حفل زفاف يهودي رسمي في الإمارات (فيديو)

إسرائيل تحتفي بأول حفل زفاف يهودي يقام في الإمارات (مواقع التواصل)

تصوير عارضة أزياء عند الأهرامات يثير ضجة في مصر.. ومغردون يستنكرون اعتقال المصريين فقط وترك الأجانب

المصور حسام محمد الشهير بحسام أورتيغا (مواقع التواصل الإجتماعي)
الأكثر قراءة

واشنطن بوست: كيف مكّنت الطائرات المسيرة تركيا من كسب معاركها الخارجية؟

تركيا استخدمت طائراتها المسيرة في ليبيا وشمالي سوريا وناغورني كاراباخ

اشتهر بتعذيب المعتقلين ودوره في النكسة.. وفاة شمس بدران وزير الحربية المصري الأسبق

شمس بدران وزير الحربية المصري في عهد جمال عبد الناصر (مواقع إلكترونية)

البعض تحدث عن "نهاية العالم".. كرة نار في السماء تشغل اليابانيين (فيديو)

كرة نار في السماء تشغل شبكات التواصل الاجتماعي في اليابان (مواقع التواصل)

تباهى بإغلاق المساجد.. انتقادات حادة لموقف وزير الداخلية الفرنسي تجاه انتهاكات الشرطة

وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان (رويترز)