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منوعات|الصين

شاهد: رد فعل شرطي مرور صفعته سيدة بقوة

5/2/2017

رصد مقطع مصور لقطات صادمة لسقوط امرأة أرضًا وصراخها رغم أنها صفعت شرطي مرور بشكل وحشي على وجهه مرتين.

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، ظهرت المرأة الغاضبة وهي تصفع الشرطي مرتين على وجهه بشكل وحشي أثناء نزاع على مخالفة مرورية بأحد الشوارع في الصين، بينما ظل الشرطي واقفًا دون حراك ولم يصدر أي رد فعل تجاه ضرباتها المتلاحقة.

وأظهر الفيديو السيدة وهي تصفع الشرطي مرتين وتمسكه بقوة، ما دفع بعض المارة للتدخل لإيقافها وتهدئة ثورتها، فما كان منها إلا أن أسقطت نفسها أرضاً وبدأت في نوبة صراخ، ما جعل البعض يصفها بالوقاحة حيث لم يهاجمها الشرطي ولم يرد على صفعتيها.

المصدر : الجزيرة مباشر
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