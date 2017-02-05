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شاهد: رجل يصفع جثة في بث مباشر على فيسبوك

5/2/2017

أظهرت لقطات صادمة رجلاً يبث لحظة صفعه لوجه جثة ملقاة في نعش على "فيسبوك لايف".

وبحسب صحيفتي ميرور وذا صن البريطانيتين، ظهر رجل يرتدي قبعة حمراء يتحدث إلى الكاميرا في بث مباشر من جنازة أحد أفراد عصابة منافسة على موقع فيسبوك، ثم توقف إلى جانب التابوت المفتوح صارخًا بكلمات بذيئة قبل أن يلطم الجثة على وجهها.

وغضب الحاضرون من فعل الرجل المعتدي وانهالوا عليه ضربًا. ويعتقد أن الفيديو تم التقاطه في مكان ما بالولايات المتحدة الأمريكية. وحظي الفيديو بانتشار وانتقاد واسعين على منصات التواصل الاجتماعي.

واعتقد البعض أن الفيديو مفبرك وغير صحيح، وأن الرجل في النعش على قيد الحياة حيث تحرك وجهه بسهولة بمجرد الصفع وهو ما لا يحدث مع الموتى، بينما صدقها الآخر لسماع صراخ ذوي المتوفى وضربهم للرجل المعتدي.

المصدر : الجزيرة مباشر
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