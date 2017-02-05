"شاهد: دجاجة تعزف النشيد الوطني على "البيانو

حقق فيديو لدجاجة تعزف لحن النشيد الوطني الأمريكي "أمريكا الجميلة" على آلة البيانو الموسيقية انتشارا واسعا.

ونشرت قناة Two Creative Chicks على يوتيوب مقطعًا مصورًا تظهر فيه الدجاجة وتدعى Jokgu وهي تضغط بمنقارها بسرعة ومهارة على مفاتيح البيانو المضاءة لمواكبة النوتة الموسيقية، ليحقق الفيديو نحو 800 ألف مشاهدة في أقل من 5 أيام على نشره، بحسب وكالة الأنباء الأمريكية يونايتد برس إنترناشيونال (UPI).

وتبلغ الدجاجة الذكية من العمر 19 شهرًا، وكانت محظوظة بأن تربت على يد صاحبها شانون مايرز بحظيرة في غيرمانتاون بولاية ميريلاند الأمريكية، حيث قام بتدريبها على العزف، وفي غضون أسبوعين فقط من التدريب وصلت إلى هذا المستوى من المهارة والإتقان.

وبالإضافة إلى أن طريقة عزف النشيد الوطني الأمريكي سهلة وبسيطة بالنسبة لعملية التدريب، لكن هناك سببا آخر لاختيار مايرز لهذا اللحن بالتحديد، حيث يرى أن دجاجته أفضل سفير يعبر عن "أمريكا الجميلة" حيث أنها من أصل آسيوي فهي من سلالة صينية وتحمل اسما كوريًا، وهو ما يعبر عن المزيج الأمريكي، وفقاً لما نشرته صحيفة هافينغتون بوست.