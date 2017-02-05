دراسة: نشر صور التدريبات الرياضية على فيسبوك يشير إلى مشاكل نفسية

قالت دراسة بريطانية إن الأشخاص الذين ينشرون صور تدريباتهم الرياضية على موقع فيسبوك يعانون من مشكلات نفسية.

وقالت الدراسة التي أجراها باحثون من جامعة برونيل في لندن إن الأشخاص الذين ينشرون صورا لأدائهم الرياضي على مواقع التواصل الاجتماعي هم أشخاص يعانون من إدمان لفت الانتباه والحصول على تقدير الآخرين، بحسب صحيفة الإندبندنت البريطانية.

وقال الباحثون إن هؤلاء الأشخاص الحريصين على توثيق أنشطتهم المتعلقة باللياقة البدنية هم أشخاص يميلون إلى النرجسية.

ووفقا لهؤلاء الباحثين فإن الهدف الأساسي من نشر الأشخاص لصور أدائهم الرياضي هو التفاخر بهذا الأداء والحصول على إعجاب الآخرين.

وجاء في الدراسة: "النرجسيون يميلون في الغالب إلى إظهار إنجازاتهم، وهو أمر صار مدفوعا بالحاجة إلى جذب الانتباه من مجتمع الفيس بوك".

وقالت الدكتورة تارا مارشال، المشاركة في الدراسة: "رغم أن نتائجنا تشير إلى أن تفاخر النرجسيين يأتي بثماره؛ لأنهم يحصلون على المزيد من الإعجابات والتعليقات على منشوراتهم، فإنه من الوارد أن يكون أصدقاؤهم على فيسبوك يعبرون عن دعمهم لهم بشكل مهذب، وفي نفس الوقت يضمرون الكراهية لهذا الاستعراض المغرور" للإنجازات الرياضية.