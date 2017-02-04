البث الحي
منوعات

شاهد: لحظة انفجار بركان في المكسيك

4/2/2017

تمكنت الكاميرات من تسجيل لحظة انفجار بركان كوليما في غرب المكسيك.

وبالرغم من ثورة البركان فإن السلطات قالت إنها لا ترى حاجة لإجلاء سكان المناطق القريبة من البركان.

وتصاعدت أعمدة من الدخان والحمم إلى ارتفاع نحو 4 آلاف متر فوق فوهة البركان.

وقام أحد المواقع المكسيكية بتثبيت كاميرات لرصد هذه اللحظة بعد تزايد نشاط منذ مطلع عام 2017.

ومنذ شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بدأ البركان في النشاط وتصاعدت منه أبخرة إلى ما يزيد عن ألف متر.

والبركان هو واحد من بين 14 بركانا يشهد نشاطا في المكسيك التي تضم أراضيها أكثر من 3 آلاف بركان.

كما أن البركان جزء من سلسلة تعرف "بحلقة النار" في المحيط الهادئ.

المزيد من منوعات

عملية خطيرة لإخراج فرنسي يزن 300 كيلو من منزل يقبع فيه منذ سنوات (فيديو)

اكتشاف مقبرة إسلامية في إسبانيا يتحدى افتراضات سابقة عن تواجد المسلمين بالأندلس

عُثر هذا العام على أكثر من 400 قبر بعد أن أمرت السلطات المحلية بحفر واسع في المنطقة (مواقع التواصل)

احتفاء إسرائيلي بأول حفل زفاف يهودي رسمي في الإمارات (فيديو)

إسرائيل تحتفي بأول حفل زفاف يهودي يقام في الإمارات (مواقع التواصل)

تصوير عارضة أزياء عند الأهرامات يثير ضجة في مصر.. ومغردون يستنكرون اعتقال المصريين فقط وترك الأجانب

المصور حسام محمد الشهير بحسام أورتيغا (مواقع التواصل الإجتماعي)
الأكثر قراءة

اشتهر بتعذيب المعتقلين ودوره في النكسة.. وفاة شمس بدران وزير الحربية المصري الأسبق

شمس بدران وزير الحربية المصري في عهد جمال عبد الناصر (مواقع إلكترونية)

واشنطن بوست: كيف مكّنت الطائرات المسيرة تركيا من كسب معاركها الخارجية؟

تركيا استخدمت طائراتها المسيرة في ليبيا وشمالي سوريا وناغورني كاراباخ

البعض تحدث عن "نهاية العالم".. كرة نار في السماء تشغل اليابانيين (فيديو)

كرة نار في السماء تشغل شبكات التواصل الاجتماعي في اليابان (مواقع التواصل)

تباهى بإغلاق المساجد.. انتقادات حادة لموقف وزير الداخلية الفرنسي تجاه انتهاكات الشرطة

وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان (رويترز)