شاهد: لحظة انفجار بركان في المكسيك

تمكنت الكاميرات من تسجيل لحظة انفجار بركان كوليما في غرب المكسيك.

وبالرغم من ثورة البركان فإن السلطات قالت إنها لا ترى حاجة لإجلاء سكان المناطق القريبة من البركان.

وتصاعدت أعمدة من الدخان والحمم إلى ارتفاع نحو 4 آلاف متر فوق فوهة البركان.

وقام أحد المواقع المكسيكية بتثبيت كاميرات لرصد هذه اللحظة بعد تزايد نشاط منذ مطلع عام 2017.

ومنذ شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بدأ البركان في النشاط وتصاعدت منه أبخرة إلى ما يزيد عن ألف متر.

والبركان هو واحد من بين 14 بركانا يشهد نشاطا في المكسيك التي تضم أراضيها أكثر من 3 آلاف بركان.

كما أن البركان جزء من سلسلة تعرف "بحلقة النار" في المحيط الهادئ.