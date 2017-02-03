شاهد: مغامر يقف على حافة رافعة بناء عملاقة

قام أحد المغامرين البريطانيين بتصوير نفسه وهو يتسلق رافعة بناء عملاقة.

وتظهر لقطات مذهلة لجيمس كينغستون"، من ساوثهامبتون، وهو يقوم باستكشاف أحد مواقع البناء في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، قبل أن يقوم بصعود الرافعة الزرقاء بدون أي معدات أو إجراءات للسلامة.

ولم يظهر كينغستون أي علامات خوف أثناء تسلقه الرافعة، بل أحيانا كان يقوم بالصفير والغناء لنفسه كما لو كان يريد إثبات رباطة جأشه وعدم مبالاته.

وعندما بلغ القمة وقف رافعا يديه الاثنين دون أن يتشبث بأي من أجزاء الرافعة؛ إلا أنه اضطر إلى إنهاء مغامرته بعد ذلك عندما طالبه أحد رجال الشرطة بالنزول فورا.

ويقوم كينغستون بشكل منتظم بتسلق الرافعات العملاقة والأبنية الشاهقة منذ سنوات عديدة.