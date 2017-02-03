البث الحي
منوعات

شاهد: مغامر يقف على حافة رافعة بناء عملاقة

3/2/2017

قام أحد المغامرين البريطانيين بتصوير نفسه وهو يتسلق رافعة بناء عملاقة.

وتظهر لقطات مذهلة لجيمس كينغستون"، من ساوثهامبتون، وهو يقوم باستكشاف أحد مواقع البناء في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، قبل أن يقوم بصعود الرافعة الزرقاء بدون أي معدات أو إجراءات للسلامة.

ولم يظهر كينغستون أي علامات خوف أثناء تسلقه الرافعة، بل أحيانا كان يقوم بالصفير والغناء لنفسه كما لو كان يريد إثبات رباطة جأشه وعدم مبالاته.

وعندما بلغ القمة وقف رافعا يديه الاثنين دون أن يتشبث بأي من أجزاء الرافعة؛ إلا أنه اضطر إلى إنهاء مغامرته بعد ذلك عندما طالبه أحد رجال الشرطة بالنزول فورا.

ويقوم كينغستون بشكل منتظم بتسلق الرافعات العملاقة والأبنية الشاهقة منذ سنوات عديدة.

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من منوعات

عملية خطيرة لإخراج فرنسي يزن 300 كيلو من منزل يقبع فيه منذ سنوات (فيديو)

اكتشاف مقبرة إسلامية في إسبانيا يتحدى افتراضات سابقة عن تواجد المسلمين بالأندلس

عُثر هذا العام على أكثر من 400 قبر بعد أن أمرت السلطات المحلية بحفر واسع في المنطقة (مواقع التواصل)

احتفاء إسرائيلي بأول حفل زفاف يهودي رسمي في الإمارات (فيديو)

إسرائيل تحتفي بأول حفل زفاف يهودي يقام في الإمارات (مواقع التواصل)

تصوير عارضة أزياء عند الأهرامات يثير ضجة في مصر.. ومغردون يستنكرون اعتقال المصريين فقط وترك الأجانب

المصور حسام محمد الشهير بحسام أورتيغا (مواقع التواصل الإجتماعي)
الأكثر قراءة

اشتهر بتعذيب المعتقلين ودوره في النكسة.. وفاة شمس بدران وزير الحربية المصري الأسبق

شمس بدران وزير الحربية المصري في عهد جمال عبد الناصر (مواقع إلكترونية)

واشنطن بوست: كيف مكّنت الطائرات المسيرة تركيا من كسب معاركها الخارجية؟

تركيا استخدمت طائراتها المسيرة في ليبيا وشمالي سوريا وناغورني كاراباخ

البعض تحدث عن "نهاية العالم".. كرة نار في السماء تشغل اليابانيين (فيديو)

كرة نار في السماء تشغل شبكات التواصل الاجتماعي في اليابان (مواقع التواصل)

تباهى بإغلاق المساجد.. انتقادات حادة لموقف وزير الداخلية الفرنسي تجاه انتهاكات الشرطة

وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان (رويترز)