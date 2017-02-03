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منوعات|روسيا

شاهد: مدمن يختطف فتاة لاستبدالها بالمخدرات

3/2/2017

اختطف أحد المدمنين فتاة تبلغ من العمر 13 عاما من أجل استبدالها بالمخدرات.

وقام الجاني بالهجوم على أحد المنازل في منطقة "أومسك أوبلاست" وسط روسيا، حيث كانت تعيش الفتاة مع جدتها، وبدأ يسألهما عما إذا كان لديهما مخدرات، ثم قام بتهديدهما بسكين طالبا من الفتاة الاتصال برجال الشرطة لمساومتهم على إطلاق سراحها مقابل الحصول على ما يريد.

وأظهرت لقطات فيديو صورها أحد ضباط الشرطة الرجل ممسكا بالفتاة وموجها سكينا إلى ظهرها، وعلى ما يبدو كان يتفاوض مع الشرطة مطالبا إياهم بالخروج من الغرفة، بينما يطلب منه رجال الشرطة إطلاق سراح الفتاة، ثم يندفعون إلى الغرفة وينجحون في تحرير الفتاة ونقلها إلى غرفة أخرى دون أن تصاب بأذى، ثم قاموا بحقن الجاني بأحد المهدئات، ولم تتضح بعد الاتهامات التي سوف يتم توجيهها إليه.

المصدر : الجزيرة مباشر
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