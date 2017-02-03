البث الحي
منوعات

شاهد: متحف في بلجيكا يعرض ملابس تمثال

3/2/2017

سيتمكن زوار العاصمة البلجيكية بروكسل من رؤية العشرات من قطع الملابس التي استخدمت في كساء أشهر معالم المدينة وهو تمثال مانيكان بيس.

ويبلغ طول التمثال 61 سنتيمترا وهو من البرونز لطفل يبول في نافورة وهو واحد من معالم جذب الزائرين الرئيسية للعاصمة البلجيكية منذ 400 عام.

ويعرض المتحف 133 زيا من مجموعة من 965 قطعة من بينها ملابس رجل إطفاء وعامل مناجم ومربي نحل وميكي ماوس وبابا نويل ودراكولا وتنينا صينيا.

ويحصل تمثال مانيكان بيس على ما بين 15 و20 زيا جديدا سنويا ويرتدي الملابس 130 يوما من العام. لكن قواعد صارمة تحكم ما يستطيع أن يرتديه إذ يحظر ارتداء ملابس ذات دلالات سياسية أو دينية أو لأغراض تجارية.

وجميع الملابس المعروضة بالمتحف ستكون أصلية باستثناء قطعة واحدة هي نسخة من زي قدمه الملك لويس الخامس عشر عام 1774 للاعتذار بعد أن حاول جنوده سرقة التمثال.

وأصول تمثال مانيكان بيس غير واضحة. تقول إحدى الحكايات إن ولدا صغيرا أنقذ بروكسل من الاحتراق في القرن الثالث عشر حين بال على النار. وتتحدث حكاية أخرى عن أن رجلا ثريا ضاع منه ابنه ثم وجده يبول على ناصية أحد الشوارع.

ويرجع تاريخ التمثال الأصلي إلى عام 1619 وهو موجود حاليا في متحف مدينة بروكسل. وسرقت تماثيل أخرى أو تعرضت للتخريب.

وتم جمع تمثال مانيكان بيس الحالي من أجزاء جرى العثور عليها بعد أن سرقه فرنسي عام 1817.

المزيد من منوعات

عملية خطيرة لإخراج فرنسي يزن 300 كيلو من منزل يقبع فيه منذ سنوات (فيديو)

اكتشاف مقبرة إسلامية في إسبانيا يتحدى افتراضات سابقة عن تواجد المسلمين بالأندلس

عُثر هذا العام على أكثر من 400 قبر بعد أن أمرت السلطات المحلية بحفر واسع في المنطقة (مواقع التواصل)

احتفاء إسرائيلي بأول حفل زفاف يهودي رسمي في الإمارات (فيديو)

إسرائيل تحتفي بأول حفل زفاف يهودي يقام في الإمارات (مواقع التواصل)

تصوير عارضة أزياء عند الأهرامات يثير ضجة في مصر.. ومغردون يستنكرون اعتقال المصريين فقط وترك الأجانب

المصور حسام محمد الشهير بحسام أورتيغا (مواقع التواصل الإجتماعي)
الأكثر قراءة

اشتهر بتعذيب المعتقلين ودوره في النكسة.. وفاة شمس بدران وزير الحربية المصري الأسبق

شمس بدران وزير الحربية المصري في عهد جمال عبد الناصر (مواقع إلكترونية)

واشنطن بوست: كيف مكّنت الطائرات المسيرة تركيا من كسب معاركها الخارجية؟

تركيا استخدمت طائراتها المسيرة في ليبيا وشمالي سوريا وناغورني كاراباخ

البعض تحدث عن "نهاية العالم".. كرة نار في السماء تشغل اليابانيين (فيديو)

كرة نار في السماء تشغل شبكات التواصل الاجتماعي في اليابان (مواقع التواصل)

تباهى بإغلاق المساجد.. انتقادات حادة لموقف وزير الداخلية الفرنسي تجاه انتهاكات الشرطة

وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان (رويترز)