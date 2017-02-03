شاهد: متحف في بلجيكا يعرض ملابس تمثال

سيتمكن زوار العاصمة البلجيكية بروكسل من رؤية العشرات من قطع الملابس التي استخدمت في كساء أشهر معالم المدينة وهو تمثال مانيكان بيس.

ويبلغ طول التمثال 61 سنتيمترا وهو من البرونز لطفل يبول في نافورة وهو واحد من معالم جذب الزائرين الرئيسية للعاصمة البلجيكية منذ 400 عام.

ويعرض المتحف 133 زيا من مجموعة من 965 قطعة من بينها ملابس رجل إطفاء وعامل مناجم ومربي نحل وميكي ماوس وبابا نويل ودراكولا وتنينا صينيا.

ويحصل تمثال مانيكان بيس على ما بين 15 و20 زيا جديدا سنويا ويرتدي الملابس 130 يوما من العام. لكن قواعد صارمة تحكم ما يستطيع أن يرتديه إذ يحظر ارتداء ملابس ذات دلالات سياسية أو دينية أو لأغراض تجارية.

وجميع الملابس المعروضة بالمتحف ستكون أصلية باستثناء قطعة واحدة هي نسخة من زي قدمه الملك لويس الخامس عشر عام 1774 للاعتذار بعد أن حاول جنوده سرقة التمثال.

وأصول تمثال مانيكان بيس غير واضحة. تقول إحدى الحكايات إن ولدا صغيرا أنقذ بروكسل من الاحتراق في القرن الثالث عشر حين بال على النار. وتتحدث حكاية أخرى عن أن رجلا ثريا ضاع منه ابنه ثم وجده يبول على ناصية أحد الشوارع.

ويرجع تاريخ التمثال الأصلي إلى عام 1619 وهو موجود حاليا في متحف مدينة بروكسل. وسرقت تماثيل أخرى أو تعرضت للتخريب.

وتم جمع تمثال مانيكان بيس الحالي من أجزاء جرى العثور عليها بعد أن سرقه فرنسي عام 1817.