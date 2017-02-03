البث الحي
منوعات

شاهد: دروس لتعليم الولادة في السيارة في السويد

3/2/2017

سيكون على كل حامل في مدينة سولفتيو السويدية أن تقطع نحو 100 كيلومتر لتصل إلى أقرب قسم للولادة بعد إغلاق القسم في مستشفى المدينة.

وأغلقت السلطات في المنطقة، التي يسكنها نحو 20 ألف شخص، قسم الولادة للحفاظ على الأموال العامة.

ونظرا لطول الرحلة وصعوبتها على الحامل، خاصة في فصل الشتاء، تم تقديم دورات لتعليم الأبوين كيفية قطع الرحلة بشكل آمن، بما في ذلك الولادة في السيارة.

وشرحت القابلة التي قدمت الدورة المكان الذي يجب أن تجلس فيه الحامل وكيف يجب أن تجلس، وقدمت لهم بعض النقاط التي يمكنهم الاستفادة منها إذا وقع حادث.

وعرضت القابلة بعض التعليمات التي ينبغي على اتباعها مثل ضرورة  ملء خزان وقود السيارة والتأكد من شحن الهاتف وجلب بعض الأغطية والمناشف وإعداد قائمة بأرقام الهاتف الضرورية.

المزيد من منوعات

عملية خطيرة لإخراج فرنسي يزن 300 كيلو من منزل يقبع فيه منذ سنوات (فيديو)

اكتشاف مقبرة إسلامية في إسبانيا يتحدى افتراضات سابقة عن تواجد المسلمين بالأندلس

عُثر هذا العام على أكثر من 400 قبر بعد أن أمرت السلطات المحلية بحفر واسع في المنطقة (مواقع التواصل)

احتفاء إسرائيلي بأول حفل زفاف يهودي رسمي في الإمارات (فيديو)

إسرائيل تحتفي بأول حفل زفاف يهودي يقام في الإمارات (مواقع التواصل)

تصوير عارضة أزياء عند الأهرامات يثير ضجة في مصر.. ومغردون يستنكرون اعتقال المصريين فقط وترك الأجانب

المصور حسام محمد الشهير بحسام أورتيغا (مواقع التواصل الإجتماعي)
الأكثر قراءة

اشتهر بتعذيب المعتقلين ودوره في النكسة.. وفاة شمس بدران وزير الحربية المصري الأسبق

شمس بدران وزير الحربية المصري في عهد جمال عبد الناصر (مواقع إلكترونية)

واشنطن بوست: كيف مكّنت الطائرات المسيرة تركيا من كسب معاركها الخارجية؟

تركيا استخدمت طائراتها المسيرة في ليبيا وشمالي سوريا وناغورني كاراباخ

البعض تحدث عن "نهاية العالم".. كرة نار في السماء تشغل اليابانيين (فيديو)

كرة نار في السماء تشغل شبكات التواصل الاجتماعي في اليابان (مواقع التواصل)

تباهى بإغلاق المساجد.. انتقادات حادة لموقف وزير الداخلية الفرنسي تجاه انتهاكات الشرطة

وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان (رويترز)