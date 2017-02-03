شاهد: دروس لتعليم الولادة في السيارة في السويد

سيكون على كل حامل في مدينة سولفتيو السويدية أن تقطع نحو 100 كيلومتر لتصل إلى أقرب قسم للولادة بعد إغلاق القسم في مستشفى المدينة.

وأغلقت السلطات في المنطقة، التي يسكنها نحو 20 ألف شخص، قسم الولادة للحفاظ على الأموال العامة.

ونظرا لطول الرحلة وصعوبتها على الحامل، خاصة في فصل الشتاء، تم تقديم دورات لتعليم الأبوين كيفية قطع الرحلة بشكل آمن، بما في ذلك الولادة في السيارة.

وشرحت القابلة التي قدمت الدورة المكان الذي يجب أن تجلس فيه الحامل وكيف يجب أن تجلس، وقدمت لهم بعض النقاط التي يمكنهم الاستفادة منها إذا وقع حادث.

وعرضت القابلة بعض التعليمات التي ينبغي على اتباعها مثل ضرورة ملء خزان وقود السيارة والتأكد من شحن الهاتف وجلب بعض الأغطية والمناشف وإعداد قائمة بأرقام الهاتف الضرورية.