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شاهد: العثور على أكياس ومخلفات بلاستيكية في بطن حوت

3/2/2017

أظهر تشريح جرى في النرويج لجثة حوت وجود 30 كيسا من البلاستيك بالإضافة إلى مواد بلاستيكية أخرى داخل بطنه.

وكان الحوت خرج من المياه إلى الشاطئ وعثر عليه في جزيرة سوترا جنوب غرب البلاد قبل عدة أيام.

وأظهر التشريح أيضا أن جهازه الهضمي فارغ تماما من الطعام وأن كل الدلائل تشير إلى أنه كان يعاني من آلام.

وأُجريت عدة محاولات لمطاردة الحوت ودفعه للعودة إلى المياه مرة أخرى لكن تعين في نهاية المطاف إطلاق النار عليه وتم نقله في وقت لاحق لفحصه.

وقال خبير علوم الحيوانات تيري ليزليفاند إن هذه المخلفات هي السبب في التصرفات الغريبة للحوت وجنوحه على الشاطئ، مشيرا إلى إن أطول قطعة من القطع البلاستيكية تزيد عن مترين.

ويبلغ طول الحوت ستة أمتار.

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