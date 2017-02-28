ما سبب الخطأ في إعلان أفضل فيلم بحفل الأوسكار؟

قالت شركة برايس ووترهاوس كوبرز للمحاسبة إن محاسبا يعمل لحساب أكاديمية "أوسكار" أفسد إجراءات إعلان الفائز بجائزة أفضل فيلم.

وبحسب الشركة أفسد المحاسب إجراءات إعلان الفائز بجائزة الأوسكار لأفضل فيلم عندما أهدى الفوز لفيلم(لا لا لاند) قبل إعلان فوز فيلم (مونلايت) بالجائزة.

وقالت الشركة في بيان اليوم إن المحاسب برايان كالينان سلم مقدمي الجائزة وارن بيتي وفاي دوناواي المظروف الخطأ لإعلان أبرز جوائز صناعة السينما يوم الأحد عندما أهدى الفوز لفيلم (لا لا لاند) قبل إعلان فوز فيلم (مونلايت) بالجائزة.

وذكرت وسائل إعلام أن المحاسب كان منشغلا خلف المسرح بإرسال تغريدات على تويتر.

وأضافت الشركة أن "كالينان أخطأ وسلم مظروف جائزة أفضل ممثلة بدلا من مظروف أفضل فيلم" إلى بيتي ودوناواي.

وتابع البيان "بعد وقوع الخطأ لم يتبع السيد كالينان وزميلته إجراءات التصحيح السليمة بالسرعة الكافية."

وقالت صحيفة وول ستريت جورنال وموقع "تي إم زد دوت كوم" المتخصص في أخبار المشاهير إن كالينان نشر على تويتر من خلف المسرح صورة للممثلة إيما ستون قبل دقائق من وقوع الخطأ.

وتم حذف الصورة من حساب كالينان على تويتر لكن كان بالإمكان مشاهدتها من أرشيف مفتوح للصفحة يوم الاثنين.

ولم يصحح الخطأ إلا بعد ارتقاء فريق العمل لفيلم (لا لا لاند ) ومنتجيه خشبة المسرح لتسلم الجائزة. وتركت مهمة تصحيح الوضع لمنتج الفيلم الموسيقي غوردان هوروويتز فقال "أنا آسف يا جماعة. لا. هناك خطأ. أنتم يا فريق مونلايت الفائزون بجائزة أفضل فيلم. هذه ليست دعابة."

استغرق الأمر من شركة برايس ووتر هاوس كوبرز التي تشرف على توزيع جوائز الأوسكار منذ 83 سنة ثلاث ساعات لتأكيد تسلم بيتي ودوناواي المظروف الخطأ.

وقالت الشركة إنها تتحمل المسؤولية الكاملة وتعتذر للفنانين وطاقمي العمل بالفيلمين (لا لا لاند ) و (مونلايت).

وقال البيان "نعتذر بشدة لوارن بيتي وفاي دوناواي و مقدم الحفل) جيمي كيمل) و شبكة البث) ايه.بي.سي والأكاديمية ) الذين لم يكن أي منهم مسؤولا عن أخطاء الليلة الماضية."

كما اعتذرت الأكاديمية التي تنظم جوائز الأوسكار عن الخطأ وقالت إنها ملتزمة بالحفاظ على نزاهة عملية إعلان الجوائز.

وبعد الحفل عرض بيتي وقد بدا عليه الحرج المظروف وقد كتب عليه بوضوح "أفضل ممثلة".

وكانت إيما ستون نجمة (لا لا لاند ) قد تسلمت جائزتها قبل لحظات من إعلان جائزة أفضل فيلم.

وقال خبراء في إدارة العلامات التجارية إن برايس ووتر هاوس كوبرز قد تستغرق سنوات قبل أن تتخلص من آثار هذه السقطة.

وقال تيم كالكينز أستاذ التسويق بجامعة نورث ويسترن "هذه ليست من الرياضيات المتقدمة. كان على الشركة أن تضع الاسم الصحيح في المظروف الصحيح وتسلمه للشخص الصحيح" ووصف الخطأ بأنه "مأساة على مستوى شهرة العلامات التجارية".