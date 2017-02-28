طفلة تستنجد بالشرطة لحل مسألة حسابية

نفذت شرطة أوهايو مهمة استثنائية، بعدما راسلتها طفلة في الصف الخامس عبر موقع فيسبوك تطلب مساعدتها في حل مسألة حسابية.

وبحسب وكالة أنباء يونايتد برس انترناشيونال (UPI)، وعدد من القنوات الأمريكية المحلية، تعثرت الطفلة لينا ذات العشرة أعوام في حل مسألة حسابية أثناء عمل واجب مادة الرياضيات بالمنزل، فراسلت شرطة أوهايو عبر صفحتهم على فيسبوك لمساعدتها.

وكان رد فعل الشرطة مفاجئ ومغاير للتوقعات، بحسب وصف والدة الطفلة مولي درابر، التي نشرت القصة كاملة على صفحتها في فيسبوك، حيث ساعد الشرطي ويدعى "ماريون" طفلتها بالفعل في حل المسألة بطريقة سلسة للغاية، دون أن يبدي أي تعجب أو استنكار، بل أخبر الطفلة بأن التاريخ كان مادته المفضلة لكنه سيساعدها في حل المسألة.

ونشرت والدة الطفلة صور المحادثة على صفحتها بفيسبوك، وسجلت شكرها للشرطة "الحريصة على تعزيز علاقتها بالمجتمع المحلي" بحسب تعبيرها، وأصبحت المهمة الاستثنائية حديث الإنترنت وحظيت باهتمام وإعجاب واسعين على منصات التواصل الاجتماعي كما تناقلتها وسائل إعلام أمريكية.