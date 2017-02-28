شاهد: لحظة انهيار مسرح متحرك في كرنفال ريو

أصيب 20 شخصا على الأقل في ريو دي جانيرو بالبرازيل جراء اصطدام عربة "مسرح متحرك" مشاركة في كرنفالات ريو الشهيرة، بعدد من المشاركين.

وقال وزير الصحة في الولاية إن الحادث أسفر عن إصابة 20 شخصًا تم نقل 8 منهم إلى المستشفى، وبينهم 3 سيدات في حالة خطرة.

واصطدمت المنصة التابعة لإحدى مدارس رقص السامبا بالحاجز الذي يفصل المتفرجين عن ساحة الاستعراضات مساء الأحد، ما أسفر عن إصابة عدد من المتفرجين والمحتفلين والصحفيين.

من جانبها، أعربت مدرسة الرقص المسؤولة عن المنصة عن أسفها جراء الحادث واستعدادها لتقديم التوضيحات اللازمة بشأن الحادث وكذلك المساعدات للضحايا.

وأعلنت الشرطة بدء التحقيقات مع مشغلي المنصة البالغ عددهم 3 أفراد فور انتهاء الاستعراض،مضيفة أنه تم التوصل إلى هوية السائق المشغل الرئيسي للمنصة الذي هرب عقب الحادث ، حيث إنه سيشكل الجزء الرئيسي من التحقيق.

وقبل 3 أيام، تجمع المئات وسط ريو دي جانيرو البرازيلية لحضور انطلاق الاحتفالات في الكرنفال السنوي للمدينة، على وقع احتجاجات ضد الرئيس ميشال تامر.

ويستعد مسؤولون في ريو دي جانيرو لتسليم مفتاح المدينة لشخصية رمزية تدعى "مومو" بصفته ملك المهرجانات والمشرف على الاحتفال.

وعلى الرغم من الكساد والإضراب في أوساط أفراد الشرطة الذي أثار مخاوف أمنية الأسابيع الأخيرة، تدفق الآلاف من السكان والسياح في أنحاء ريو بداية المهرجان الذي يستمر خمسة أيام وينتهي رسميا غدًا الأربعاء.

وتتوقع المدينة أن يجتذب أكثر من مليون زائر ويعود على الاقتصاد المحلي بنحو مليار دولار.

ويأتي المهرجان -المعروف بإقامة حفلات راقصة في الأحياء إضافة لعرض ضخم في منطقة الاحتفالات الرسمية في ريو- في وقت تسعى فيه البرازيل للنهوض من كساد دام عامين هو الأسوأ على الإطلاق واضطرابات سياسية العام الماضي أدت لمساءلة الرئيسة السابقة ديلما روسيف.