شاهد: في تركيا..ارتاد المسجد واربح دراجة

وزّعت دار الإفتاء في ولاية سيعرت جنوب شرق تركيا، الأحد، 80 دراجة هوائية لأطفال تتراوح أعمارهم بين 7 و 17 عاماً.

جاء ذلك في إطار حملة "ارتاد المسجد للصلاة واجمع النقاط لتربح دراجة" والتي جرت في مسجد "أنصار" بولاية سيعرت 40 يوماً، شارك فيها 120 طفلاً، تنافسوا فيما بينهم لأداء عباادتهم والفوز بالجائزة المعلنة في بداية الحملة.

وخلال حفل توزيع الجوائز الذي جرى في حرم جامعة سيعرت، أعرب صلاح الدين جلبي، رئيس قسم خدمة المساجد في رئاسة الشؤون الدينية، عن بالغ امتنانه من القائمين على الحملة الهادفة لتشجيع الأطفال على ارتياد المساجد وأداء عباداتهم اليومية.

وأضاف أن رئاسة الشؤون الدينية أطلقت فعاليات لتشجيع الشباب على التوافد إلى المساجد "وفي هذا الخصوص نعمل على تخصيص أجنحة للشباب في المساجد، وإلى الأن أصبح لدينا أكثر من ألفي مسجد فيه أقسام للشباب".

من جانبه شكر والي سيعرت، مصطفى توتولماز، كافة القائمين على الحملة، مشيراً إلى أنّ مثل هذه الفعاليات تساهم في إبعاد الأطفال عن الانحرافات وتزيد من الانسجام والمودة بينهم.

بدوره قال نوزت أمجالار، رئيس فرع وقف سعيرت للتعليم والثقافة، إنّ الهدف الرئيسي لهذه الحملة، هو تخليص الأطفال والشباب من مساوئ الشوارع وجلبهم إلى المساجد.

وشارك في حفل توزيع الجوائز، نائب رئيس حزب العدالة والتنمية ياسين أقطاي، ووكيل رئيس بلدية الولاية ومساعد الوالي جيهون ديلشاد، ومدير أمن الولاية مصطفى طوقياي، ورئيس جامعة سيعرت مراد إرمان، ومفتي الولاية فاروق أرفاس، وعدد من مسؤولي الولاية.