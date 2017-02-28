شاهد: شاب يقتل آخر بسبب هاتف محمول

رصدت كاميرات المراقبة أمام متجر أمريكي، لقطات صادمة لشاب يقتل آخر بالرصاص بسبب مشادة حول هاتف محمول.

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، أطلق دي أندريه مالك توماس (20 عامًا) النار على كريم مانو (25 عامًا) أمام بقالة في منطقة بلومفيلد بولاية نيويورك، بعدما نشب بينهما خلاف بسبب هاتف خلوي.

وقالت الشرطة إن شجارًا وقع بين توماس ومانو بسبب هاتف باعه الأول لشقيقة حبيب الثاني، ووافق الثنائي على الالتقاء لمناقشة الأمر عند موقف للسيارات، فتطور الخلاف وتصاعد الجدال إلى حادث إطلاق نار.

وأظهر الفيديو توماس –من جورجيا- وهو يطارد مانو ليطلق عليه الرصاص عدة مرات قبل أن يسقط قتيلًا في مكان الحادث قرب محطة للغاز، كما أن القاتل على ذمة قضية سرقة أيضًا ينتظر محاكمته فيها، حيث نفذ عملية سطو في نيسان الماضي مع مجرم آخر وسرقا سندات بمبلغ 65 ألف دولار.

وعبر والدا مانو عن بالغ حزنهما لفقدان ابنهما، وقال والده إن مانو أب لطفل عمره شهر واحد، ولا يمكن وصف شعور أن يفقد الأب ابنه، بينما عبرت والدة القتيل المريضة عن مأساتها وصدمتها مما حدث، ما زاد عليها المرض.