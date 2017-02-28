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شاهد: شابة تدوّن المصحف كاملاً يدوياً بالرسم العثماني

28/2/2017

استثمرت شابة فلسطينية تعيش في خانيونس، جنوبي قطاع غزة، موهبتها في الخط العربي، في نسخ المصحف الشريف كاملاً يدويًا بالرسم العثماني.

وأنهت سعدية العقاد (24 عامًا) تخصص إدارة الأعمال من جامعة الأقصى، وتعمل حالياً سكرتيرة إدارية في إحدى مدارس وكالة الغوث، وباشرت منذ مايو/أيار 2014، في كتابة المصحف الشريف، حتى انتهت منه قبل أسابيع، بعد عمل متواصل قارب على 3 سنوات.

وقالت إن إيمانها بطهارة دينها الإسلام، وشمولية المصحف لكافة مناحي الحياة، وبالآية القرآنية (اللّهُ وَلِيّ الّذِينَ آمَنُواْ يُخْرِجُهُمْ مّنَ الظّلُمَاتِ إِلَى النّورِ)، كانت أهم الدوافع التي منحتها العزيمة والإرادة للمباشرة في تدوين القرآن الكريم بالخط العربي يدويًا.

وأكدت العقاد أنها تعتبر عملها تقربًا لله، ووهبت ثوابه لأرواح شهداء فلسطين، بمن فيهم شقيقها نور الدين العقاد، كما رأت أن في عملها توعية للأجيال الحالية والقادمة بأهمية المصحف الشريف ، وتحفيزهم على كتابته وتدوينه بأشكال مختلفة، وليس فقط حفظه وتلاوته.

وأشارت إلى أنها لم تواجه صعوبات طيلة فترت الكتابة والتدوين، وقامت بتذليلها عبر الإرادة والإصرار والعزيمة، وشعرت بعد الانتهاء من عملية نسخ المصحف يدويًا، بالفخر والاعتزاز بعملها، الذي لم تشكو منه للحظة، ولم يُشكل لها إرهاقًا، رغم أنه يحتاج لجهد وتركيز عالٍ جدًا.

وشددت على أنها لم تتلقَ دورات تدريبية في كتابة الخط العربي، أو تدوين المصحف، بل كان جهدًا شخصيًا نابعًا من الموهبة التي تمتلكها، والتي عملت على تنميتها وتطويرها طوال سنوات تعليمها الدراسي، حتى توجت بتدوين المصحف كاملاً.

وأوضحت العقاد أنها استخدمت الرسم العثماني، في كتابة المصحف، كما أنها استخدمت أقلاما متعارفا عليها في عملية الكتابة اليدوية، أما الأوراق التي دونته عليها، فهي "A4"  المُستخدمة في عمليات الطباعة المتداولة.

ولم تغفل العقاد، في تزيين حدود المصحف بالأقلام الخشبية، لتجميل تلك الحدود، كما زينت الغلاف بآلية التطريز التراثي الفلسطيني، وتزيين أول صفحتين منه بالرسم اليدوي بالأقلام الخشبية.

المصدر : الأناضول
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