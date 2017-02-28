شاهد: ببغاء ينافس نجمي بوب في تقليد أغنيتهما ببراعة

أثار ببغاء ضجة واسعة على الإنترنت بإتقانه تقليد أغنية لريانا وإمينيم بصوت مدهش وجذاب.

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، نشر المستخدم البرتغالي إديلسون باروس على صفحته بموقع يوتيوب، مقطع الفيديو الذي ظهر فيه الببغاء يقلد أغنية "الوحش the monster"، ببراعة وإتقان شديدين.

وأغنية "ذا مونستر" صدرت عام 2013 لمغني الراب الأمريكي إمينيم بالاشتراك مع المغنية البربادوسية ريانا واللذين يحظيان بشعبية كبيرة جدًا على شبكة الإنترنت.

وظهر الببغاء ذو اللونين الأخضر والأصفر وهو يغني ببراعة الكلمات ما أثار دهشة واستغراب نحو مليون شخص على مواقع التواصل الاجتماعي.

وانهالت مئات التعليقات المعجبة والساخرة، حتى أن البعض اعتبر أغنية الببغاء ستنافس الأغنية ألأصلية لنجمي البوب خلال الأيام القادمة على شبكة الإنترنت، وربما تحتل مكانها.