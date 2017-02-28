شاهد: انطلاق مهرجان السيجار الكوبي في هافانا

قالت شركة "هابانوس إس إيه" لتصنيع السيجار إن مبيعات السيجار الكوبي الشهير ارتفعت بنسبة خمسة بالمئة العام الماضي.

وأضافت أن المبيعات حققت 445 مليون دولار في تحد لركود تشهده سوق السلع الفاخرة، جاء ذلك في حفل افتتاح مهرجان السيجار السنوي بكوبا اليوم.

وأضافت هابانوس التي تُصنِّع أنواعا فاخرة من السيجار مثل كوهيبا ومونت كريستو وروميو وجوليت أنها تتوقع نموا متوسطا في المبيعات هذا العام مع مواصلتها فتح أسواق جديدة في الشرق الأوسط وآسيا على سبيل المثال.

وقال خافيير تيريس نائب رئيس الشركة للتنمية بعد أن نظم مؤتمرا صحفيا خيم عليه الدخان إذ كان الصحفيون يدخنون السيجار "نحن سعداء جدا لأننا استطعنا تحقيق نمو خلال عام كان في الحقيقة تحديا."

وأطلقت كوبا التي تحتكر صناعة السيجار الشهير المهرجان الذي يجذب هواة تدخين السيجار من الأثرياء وتجار التجزئة من جميع أنحاء العالم لمدة خمسة أيام تنظم خلالها حفلات فخمة وجولات بمزارع ومصانع التبغ.

وتهيمن "هابانوس" على السوق العالمي من حيث السيجار الفاخر الملفوف يدويا باستثناء الولايات المتحدة التي يمنع فيها الحظر التجاري المفروض لأكثر من نصف قرن على كوبا الجزيرة من القيام بأي عمل على الأراضي الأمريكية.

وتعد الولايات المتحدة أكبر سوق للسيجار في العالم. ومنذ أن كشف الرئيس السابق باراك أوباما قبل عامين عن سياسية جديدة مع كوبا تهدف إلى تطبيع العلاقات بين البلدين أُتيح السيجار الكوبي لهواة تدخينه من الأمريكيين بشكل أكثر قليلا من قبل .

ورفعت إدارة أوباما في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي القيود على كمية السيجار التي يمكن أن يجلبها المسافرون الأمريكيون إلى داخل الولايات المتحدة.

وقال تيريس إن هذا الأمر أحدث فارقا طفيفا في إجمالي المبيعات لكنه سيساعد على تعريف السوق الأمريكية بالعلامات التجارية لشركته.

ويتطلب إرسال شحنات جملة مباشرة من هافانا إلى الولايات المتحدة أن يرفع الكونغرس الأمريكي الحظر المفروض على كوبا وهي خطوة تبدو غير مؤكدة في ظل إدارة الرئيس دونالد ترمب.

وأوضح المدير التنفيذي لشركة "هابانوس" "مبيعاتنا في كوبا مرتبطة بشكل مباشر بالسياحة. وبالتالي نمت المبيعات في كوبا."

ودشنت الشركة قبل سبع سنوات نموذج سيجار أصغر وأخف من نوع روميو وجوليت لاستهداف السيدات على الأخص غير أنه تبين حسبما قال تيريس أنهن لم يفضلن السيجار الأصغر ولكنهن في الحقيقة "يردن تدخين السيجار الكبير والاستمتاع به مثل الرجال."