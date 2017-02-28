شاهد: أول مطعم معلق بين السماء والأرض في دبي

أحد المعالم الجديدة تُضاف للمعالم الكثيرة في دبي بالإمارات. هذه المرة عبارة عن مطعم مُعَلَق على ارتفاع 50 مترا في السماء.

ويتيح المطعم لرواده الاستمتاع بتناول الحلوى والشطائر والمشروبات وهم بين السماء والأرض.

ولتناول الطعام في مطعم "دينر إن ذا سكاي" أو (عشاء في السماء) يُرفع الرواد في الهواء الطلق على منصة مفتوحة معلقة في رافعة مخصصة لذلك.

وقال محمود بركة المسؤول بالمطعم إن هناك إقبال كبير على تناول وجبات الإفطار والغداء والعشاء وتناول الشاي في المطعم والذي بدأ تشغيله في دبي في ديسمبر/ كانون الأول. وأكد أن وجود زبائن المطعم على ارتفاع أمام خلفية أفق دبي آمن تماما.

وتتحمل منصة تناول الطعام في المطعم ما يصل إلى 22 ضيفا في وقت واحد إلى جانب أفراد الطاقم.

وفي أحدث تناول للطعام بالمطعم المعلق كان الزبائن يلتقطون صورا ويشربون القهوة ويستمتعون بشطائر صغيرة وكرواسون وحلوى.

ووصف أحد الزبائن تجربة تناول الطعام في هذا المطعم بأنها "رائعة".

وبدأت فكرة تناول الطعام في مطعم معلق قبل 10 سنوات في بلجيكا ثم انتقلت لنحو 40 مدينة حول العالم .