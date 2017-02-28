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سبيس إكس تخطط لإرسال سائحين في رحلة غير مسبوقة حول القمر العام القادم

سبيس إكس تخطط لإرسال أول سياح في رحلة حول القمر
سبيس إكس تخطط لإرسال أول سياح في رحلة حول القمر
28/2/2017

قال إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة "سبيسن إكسبلوريشن تكنولوجيز " إن الشركة تعتزم إرسال اثنين من السياح في رحلة حول القمر

وقال ماسك للصحفيين في مؤتمر عبر الهاتف إن الشركة ستستخدم سفينة فضاء يجري تصنيعها لحساب رواد فضاء وكالةالطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) وصاروخا لم يختبر طيرانه بعد، وأضاف" أن من المستهدف مؤقتا أن يكون إرسال أول سائحين في رحلة ممولة بأموال خاصة إلى ما بعد مدار المحطة الفضائية الدولية في عام 2018 .

وأحجم ماسك عن الكشف عن هوية السائحين أو عن المبلغ الذي سيدفعانه للطيران في الرحلة التي تستمر أسبوعا لكنه قال "ليس بينهما أحد من هوليوود." وأضاف أيضا أن السائحين يعرفان بعضهما بعضا.

وأضاف قائلا " نتوقع تنظيم أكثر من رحلة من هذا النوع ..هذا سيكون مثيرا للغاية."

وأوضح ماسك كذلك أنه إذا قررت ناسا أنها ترغب في أن تكون الأولى في مثل هذه الرحلات للطيران حول القمر فإن الأولوية ستكون لوكالة الفضاء الأمريكية.

وتجري ناسا بطلب من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب دراسة لتقييم مخاطر السلامة والتكاليف والمزايا المحتملة للسماح لرواد فضاء بالطيران في أول اختبار للطيران لصاروخ نقل ثقيل لمنظومة

الإطلاق الفضائي وكبسولة الفضاء أوريون.

ومن المقرر في الوقت الحالي أن تكون الرحلة غير مأهولة وأن تطلق في أواخر عام 2018.

وقال ماسك إن الرحلة الممولة من القطاع الخاص إلى القمر ستجرى بعد أن تبدأ شركته التي تعرف باسم "سبيس إكس " ومقرها بولاية كاليفورنيا إرسال طاقم إلى المحطة الفضائية الدولية لحساب وكالة ناسا.

وتأمل ناسا أن تبدأ هذه الرحلات لنقل أفراد الطاقم في أواخر 2018.

ومن المقرر أن يبدأ اختبار الطيران للصاروخ فالكون الثقيل من إنتاج سبيس إكس- الذي يأمل ماسك في استخدامه في الرحلة السياحية –  في وقت لاحق هذا العام.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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