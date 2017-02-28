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تحطم طائرة في كاليفورنيا

28/2/2017

قتل شخص وأصيب 4 آخرون إثر تحطم طائرة صغيرة في منطقة سكنية قرب مطار بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الطائرة سقطت على أحد المنازل قرب مطار في ريفرسايد بولاية كاليفورنيا، ما تسبب في تدمير منزل وإضرام النار في عدة منازل أخرى الاثنين.

وأظهرت لقطات بثها تلفزيون (كيه.إيه.بي.سي) من الموقع رجال الإطفاء وهم يغطون ما بدا أنها جثة ويصبون الماء على المنزل في ريفرسايد على بعد نحو 100 كيلومتر إلى الشرق من لوس آنجليس.

وقالت صحيفة ريفرسايد برس إنتربرايز نقلا عن مسؤولين بأجهزة الإطفاء إن شخصا قتل وأصيب أربعة.

وقال إيان غريغور المتحدث باسم إدارة الطيران الاتحادي إن طائرة من النوع سيسنا 310 تحطمت في ظروف غير معلومة على بعد نحو كيلومتر إلى الشمال الشرقي من مطار بلدية ريفرسايد.

وأضاف أنها تحطمت بعد قليل من إقلاعها من المطار متجهة إلى شمال كاليفورنيا.

ولم يتضح على الفور كم عدد من كانوا على متن الطائرة عند إقلاعها. وتشير مواقع إلكترونية للطيران إلى أن هذا النوع من الطائرات يمكنه أن يحمل ستة أشخاص.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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