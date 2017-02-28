بالصور: مطالب باسترجاع "ديناصور" مغربي من فرنسا

طالبت جمعية مغربية الحكومة باسترجاع هيكل عظمي لديناصور عثر عليه في المغرب، بعد عرضه للبيع في فرنسا.

وسيجرى عرض هيكل عظمي لديناصور بحري من نوع (بليسيوصور) للبيع في مزاد علني، في فندق دغويه في باريس.

الهيكل تم اكتشافه في منجم خريبكة للفوسفات سنة 2011، وتم تهريبه بطريقة مجهولة خارج البلاد.

ويقدر أن يباع الهيكل العظمي بأكثر من 350 ألف يورو في السابع من مارس/آذار من طرف شركة "بيونش وجيكيللو".

من جهتها، أعلنت جمعية حماية التراث الجيولوجي للمغرب عن استنكارها لعرض كنز مغربي فريد للبيع في فرنسا.

وقد راسلت الجمعية مديرية الجيولوجيا بوزارة الطاقة والمعادن مستفسرة عما إذا كان هناك إذن بتصدير هذه العينة الفريدة، وطالبتها بالتدخل من أجل إعادته إلى البلاد.