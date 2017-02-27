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ملك هولندا: الحياة حقا تبدأ عند سن الخمسين

27/2/2017

مازح ملك هولندا للصحفيين قائلا، خلال عطلة التزلج السنوية التي يقضيها في جبال الألب النمساوية،: "سن الخمسين هو الثلاثين الجديد".

وذلك قبل شهرين من عيد ميلاده الخمسين.

وكان الصحفيون يسألون "فيليم ألكسندر" اليوم حول ما إذا كان لا يزال يشعر بأنه لائق للتزلج على المنحدرات، حيث بدأ وعائلته عطلتهم في منتجع ليخ.

ونقلت وكالة الأنباء الهولندية "إيه.إن.بي" عن الملك قوله :"الحياة حقا تبدأ فقط عند الخمسين" . ويتم ملك هولندا عامه الخمسين في27 من أبريل/  نيسان 2017 .

وسمح "فيليم ألكسندر" للمصورين بالتقاط الصور له والملكة "ماكسيما" وبناتهما الثلاثة كاتاريناأميليا وأليكسيا وأرياني.

وعادت الأميرة أليكسيا، 11 عاما، إلى المنحدرات بعد إصابتها بكسر في الساق في ليخ قبل عام استلزم خضوعها لعمليتين جراحيتين.

كانت العائلة الملكية قد عانت من حادث مأسوي في ليخ عام 2012 عندما تعرض الأمير فريزو ، شقيق "فيليم ألكسندر" الذي كان وليا للعهد في ذلك الوقت، للدفن أسفل انهيار جليدي. وأصيب الأمير بغيبوبة وتوفي في العام التالي.

المصدر : الألمانية
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